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Президенту Грузии разрешили поехать в ЕС

Президент Грузии Саломе Зурабишвили получила разрешение правительства на поездку в ЕС
Ранее правящая партия страны сообщила, что опасается отпускать президента Грузии в ЕС из-за ее «дискредитирующих заявлений». Зурабишвили все же отправится в Брюссель и выступит в Европарламенте
Президент Грузии Саломе Зурабишвили
Президент Грузии Саломе Зурабишвили (Фото: Radek Pietruszk / EPA / ТАСС)

Президент Грузии Саломе Зурабишвили получила разрешение посетить 31 мая Брюссель и выступить в Европарламенте, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию главы государства.

«Разрешение дано. Недавно пришел положительный ответ от администрации правительства», — сообщили агентству.

18 мая глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе сообщил, что Зурабишвили опасаются выпускать из страны, поскольку считают, что ее выступление перед Европарламентом может навредить республике и ее стремлению получить статус кандидата на вступление в Евросоюз. Без разрешения правительства, сформированного правящей партией, глава государства не могла выехать за рубеж.

Ранее 19 мая премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили заявил, что «неуместно» обсуждать вопрос с выдачей разрешения на выезд президента, поскольку «это технические вопросы, которые администрации решают между собой» (цитата по Rustavi 2).

Кобахидзе заявлял, что будет лучше, если у Зурабишвили не будет «широкой арены для таких дискредитирующих заявлений» — каких именно, не уточнялось.

В мае грузинский президент выступила против возобновления прямого авиасообщения между Россией и Грузией и отмены виз для грузинских граждан при въезде в Россию. Когда 10 мая президент Владимир Путин объявил о снятии этих ограничений, Зурабишвили написала в Twitter, что это «провокация» и она неприемлема, пока идут боевые действия на Украине и пока Россия «оккупирует» часть территории Грузии. 19 мая, когда первый рейс из Москвы отправился в Тбилиси, грузинский президент назвала его «нежелательным».

Грузинское правительство, напротив, положительно отнеслось к действиям российских властей. Гарибашвили, например, отмечал, что отмена визового режима и снятие запрета на перелеты «облегчит передвижение» тем, у кого в России живут родственники и знакомые, и наоборот.

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