Правящая партия Грузии объяснила нежелание выпускать президента за рубеж

Правительство Грузии не выпускает за границу президента Грузии, которая выступала против снятия ограничений на транспортное сообщение с Россией

Саломе Зурабишвили (Фото: Daro Sulakauri / Getty Images)

Правящая партия Грузии выступила против визита президента страны Саломе Зурабишвили в Брюссель. Глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе пояснил, что главу государства опасаются выпускать из страны из-за того, что считают, что ее выступление перед Европарламентом может навредить республике и ее стремлению получить статус кандидата на вступление в Евросоюз, передает грузинский «Первый канал».

«Если правительство считает, что визит президента не будет способствовать получению Грузией статуса кандидата, в этом случае правительство имеет полное право, данное Конституцией, не давать согласия на визит президента. Мы опасаемся, что визит президента и ее заявления нанесут ущерб нашим усилиям по получению статуса кандидата. Конечно, лучше, чтобы у президента не было широкой арены для таких дискредитирующих заявлений, чтобы не навредить процессу получения статуса кандидата», — объяснил он.

Для поездки в Брюссель Зурабишвили нужно разрешение правительства, сформированного правящей партией. В конце марта Зурабишвили, выступая с ежегодным докладом в парламенте Грузии, сообщила, что 18 апреля планирует посетить Страсбург и обратиться к депутатам Европарламента. Однако поездку пришлось отложить из-за того, что согласовать визит с правительством Грузии ей не удалось. Дата поездки президента в Евросоюз была перенесена на 31 мая. Новый запрос о поездке президент направила правительству еще 27 апреля.

В начале мая Зурабишвили вступила в конфликт с правительством, поддержавшим возобновление прямого авиасообщения с Россией и отмену визового режима, который действовал в России для граждан Грузии с 2008 года.

Прямое авиасообщение с Грузией Россия приостановила в июне 2019 года. Этому предшествовали протесты в Тбилиси, которые начались после скандала с депутатом Госдумы от КПРФ Сергеем Гавриловым, который во время открытия заседания Межпарламентской ассамблеи православия в парламенте Грузии сел в кресло спикера. Визы для граждан Грузии и запрет на прямое авиасообщение с этой страной Владимир Путин отменил своим указом 10 мая.

В ответ на решение России отменить визы для граждан Грузии Зурабишвили предложила ввести визы для россиян. Решение Москвы она назвала провокацией. «Возобновление прямых авиарейсов и отмена визового режима с Грузией неприемлемы до тех пор, пока Россия продолжает свою агрессию против Украины и оккупирует нашу территорию», — заявила политик.

Снятие ограничений на сообщение между Россией и Грузией осудили также США и ЕС.

Правительство Грузии придерживается иной точки зрения. «У нас в России миллион этнических грузин, наших соотечественников. У них здесь члены семьи, родственники, знакомые, и очень важно облегчить их передвижение», — отмечал премьер страны Ираклий Гарибашвили.