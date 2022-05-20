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Ходорковского и Каспарова внесли в список иноагентов

Всего в списке теперь значатся семь человек. Помимо этих двух политиков это журналисты Киселев и Ганапольский, соратник Алексея Навального Волков, оппозиционер Кара-Мурза и рэпер Алишер Моргенштерн
Михаил Ходорковский
Михаил Ходорковский (Фото: Michal Dolezal / Zuma / ТАСС)

Министерство юстиции России включило в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, политиков Михаила Ходорковского и Гарри Каспарова.

В столбце «Сведения об иностранных источниках» рядом с фамилией Ходорковского ведомство указало Украину, а рядом с Каспаровым — Украину и организацию Human Rights Foundation.

На данный момент в перечне значатся семь человек. Помимо Каспарова и Ходорковского в него ранее попали журналисты Евгений Киселев и Матвей Ганапольский, соратник оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков, оппозиционер Владимир Кара-Мурза и рэпер Алишер Моргенштерн.

В апреле 2017 года Генеральная прокуратура признала нежелательными на территории России три иностранные неправительственные организации: зарегистрированная в Великобритании организация Михаила Ходорковского «Открытая Россия», Институт современной России (США) его сына Павла Ходорковского и общественное сетевое движение «Открытая Россия» (Великобритания). «Открытая Россия» продолжила работу в стране в качестве общественного движения без регистрации.

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Моргенштерн (Алишер Валеев)

В мае 2021 года исполнительный директор движения Андрей Пивоваров заявил о его ликвидации, чтобы оградить членов «Открытой Россия» от уголовного преследования.

Через месяц Генпрокуратура признала нежелательной работу еще четырех иностранных неправительственных организаций (НПО): британские организации Future of Russia Foundation (фонд «Будущее России»), Oxford Russia Fund (Оксфордский российский фонд) и Khodorkovsky Foundation (Фонд Ходорковского), а также французская European Choice («Европейский выбор»). Фонд Ходорковского, основанный в 2004 году, оказывает поддержку образовательным проектам как в России, так и за рубежом. Оксфордский российский фонд — отделение Фонда Ходорковского — занимается распределением стипендий для учащихся.

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В августе издания «Открытые медиа» и «МБХ медиа», созданные Ходорковским, объявили о закрытии, после того как Роскомнадзор заблокировал доступ к их сайтам. «Правозащита Открытки» также объявила о самороспуске.

В 2014 году Роскомнадзор заблокировал сайт «Каспаров.ру», который позиционировал себя как «интернет-газета свободной России». Позже Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал решение незаконным и обязал Россию выплатить шахматисту €10 тыс.

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Теги
Елена Чернышова
Михаил Ходорковский Гарри Каспаров иноагенты Минюст
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