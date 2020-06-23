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ЕСПЧ присудил Каспарову компенсацию €10 тыс. за блокировку его сайта

Роскомнадзор заблокировал сайты «Каспаров.ру» и порталы изданий «Грани.ру» и «Еженедельный журнал» в 2015 году по требованию Генпрокуратуры. ЕСПЧ признал решение незаконным и обязал Россию выплатить по €10 тыс. каждому истцу
Гарри Каспаров
Гарри Каспаров (Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости)

Европейский суд по правам человека признал незаконной блокировку порталов «Грани.ру», «Каспаров.ру» (этот ресурс возглавлял шахматист Гарри Каспаров) и сайта литературного издания «Еженедельный журнал» (ЕЖ). Об этом сообщается на сайте ЕСПЧ.

Согласно его решению, блокировка произошла до того, как контент, содержащийся на сайтах, был признан незаконным, что нарушает положения десятой (свобода выражения мнения) и тринадцатой (право на эффективное средство правовой защиты) статей Европейской конвенции по правам человека.

Заявителями по иску выступают гроссмейстер Гарри Каспаров, ООО «Медиафокус» (ему принадлежит сайт ЕЖ) и ООО «Флавус» (у него есть свидетельство о регистрации СМИ «Грани.ру», согласно базе данных СПАРК).

Владельцы «Граней.ру» и «Еженедельного журнала» запрашивали по €20 тыс. на каждого, Каспаров — €10 тыс. как компенсацию за причинение морального вреда. ЕСПЧ постановил выплатить всем истцам по €10 тыс.

«Грани.ру» пожаловались на блокировку сайта в СПЧ
Общество

Это не первое решение суда о незаконной блокировке ресурсов в интернете в России. В августе 2019 года ЕСПЧ признал нарушением блокировку личной страницы во «ВКонтакте» активиста Григория Каблиса. В 2015 году после ареста главы Республики Коми Вячеслава Гайзера и других членов местного правительства он опубликовал сообщение, что подал заявку на пикет на Стефановской площади в Сыктывкаре. Администрация предложила ему выбрать другое место, тогда Каблис написал, что планирует устроить народный сход (в материалах ЕСПЧ говорится, что туда должны были прийти 50 человек), после этого его страницу заблокировали. Суд постановил выплатить Каблису компенсацию €12,5 тыс. и возместить судебные издержки на €2,5 тыс.

Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации сайты «Грани.ру», «Каспаров.ру» и «Еженедельный журнал» в марте 2014 года. Ведомство пояснило решение тем, что они содержат «призывы к противоправной деятельности и участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка». Согласно закону о СМИ, деятельность издания можно прекратить или приостановить по решению учредителя или суда в гражданском порядке. Блокировка сайтов произошла в рамках «закона Лугового» (по фамилии его автора депутата от ЛДПР Андрея Лугового), вступившего в силу в феврале 2014 года. Он позволяет Роскомнадзору блокировать сайты, где найдены призывы к массовым беспорядкам и экстремистские материалы, по требованию Генпрокуратуры и без решения суда.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Европейский суд по правам человека, Гарри Каспаров, блокировка сайтов
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