ЕСПЧ присудил Каспарову компенсацию €10 тыс. за блокировку его сайта

Роскомнадзор заблокировал сайты «Каспаров.ру» и порталы изданий «Грани.ру» и «Еженедельный журнал» в 2015 году по требованию Генпрокуратуры. ЕСПЧ признал решение незаконным и обязал Россию выплатить по €10 тыс. каждому истцу

Гарри Каспаров (Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости)

Европейский суд по правам человека признал незаконной блокировку порталов «Грани.ру», «Каспаров.ру» (этот ресурс возглавлял шахматист Гарри Каспаров) и сайта литературного издания «Еженедельный журнал» (ЕЖ). Об этом сообщается на сайте ЕСПЧ.

Согласно его решению, блокировка произошла до того, как контент, содержащийся на сайтах, был признан незаконным, что нарушает положения десятой (свобода выражения мнения) и тринадцатой (право на эффективное средство правовой защиты) статей Европейской конвенции по правам человека.

Заявителями по иску выступают гроссмейстер Гарри Каспаров, ООО «Медиафокус» (ему принадлежит сайт ЕЖ) и ООО «Флавус» (у него есть свидетельство о регистрации СМИ «Грани.ру», согласно базе данных СПАРК).

Владельцы «Граней.ру» и «Еженедельного журнала» запрашивали по €20 тыс. на каждого, Каспаров — €10 тыс. как компенсацию за причинение морального вреда. ЕСПЧ постановил выплатить всем истцам по €10 тыс.