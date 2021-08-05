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«Правозащита Открытки» объявила о прекращении своей деятельности

Анастасия Буракова
Анастасия Буракова (Фото: a_burakova / Twitter)

Правозащитная организация «Правозащита Открытки» прекратила свою деятельность в России, сообщила РБК координатор Анастасия Буракова.

«Проект полностью прекратил работу. Дальше юристы в индивидуальном качестве, исходя из своего времени, уже решат, насколько они готовы оказывать свою правозащитную помощь людям, которые столкнулись с государством», — сказала Буракова.

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Она добавила, что будет стараться «в силу временных возможностей» работать по политическим делам.

В Telegram-канале организации удалены все материалы.

«Правозащита Открытки» — связанное с бизнесменом Михаилом Ходорковским сообщество юристов, которое предоставляло правовую помощь тем, кто подвергался преследованиям за политическую и общественную деятельность. В частности, сотрудники организации оказывали помощь якутскому шаману Александру Габышеву, главреду The Insider Роману Доброхотову, журналистам Ивану Голунову и Максиму Солопову, основателю проекта «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову и т.д.

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4 августа Роскомнадзор внес «Правозащиту Открытки» в реестр запрещенных сайтов. Одновременно регулятор заблокировал сайты «Открытых медиа» (не имеет лицензии СМИ) и «МБХ Медиа» (в 2018 году сайт издания внесли в реестр запрещенной информации, после чего он стал работать с «зеркала»; не имеет лицензии СМИ). Решение вынесла Генпрокуратура. Ведомство сослалось на ст. 15.3 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», по которой блокировке подлежат сайты, на которых есть призывы к массовым беспорядкам, экстремистской деятельности и участию в незаконных массовых мероприятиях.

Позднее, 5 августа, о прекращении своей деятельности заявили «Открытые медиа». В редакции сказали, что продолжение работы связано с большими рисками для сотрудников. Свою деятельность прекратил также проект «МБХ Медиа».

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