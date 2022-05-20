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МИД Италии заявил о передаче плана урегулирования на Украине в ООН

Замглавы МИД Италии Манлио Ди Стефано подтвердил, что Рим передал ООН четырехэтапный план, как урегулировать конфликт на Украине. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что условия перемирия должен определить Киев
Жозеп Боррель (в центре)
Жозеп Боррель (в центре) (Фото: Miquel Benitez / Getty Images)

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо передал генсеку ООН Антониу Гутерришу разработанный Римом план по мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил замглавы итальянского МИДа Манлио Ди Стефано в Twitter, подтвердив сообщения, появившиеся накануне.

«План перемирия, предложенный [Луиджи Ди Майо] ООН, намечает новые перспективы прекращения конфликта на Украине за счет скоординированных действий на мировом уровне для быстрого достижения прекращения огня и восстановления политического и экономического баланса», — написал Ди Стефано.

Однако глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что условия для перемирия с Москвой должен определять Киев. На брифинге по итогам заседания Совета иностранных дел ЕС по вопросам развития его попросили прокомментировать план Италии.

«Мы поддерживаем любые усилия для прекращения этого конфликта. Однако мы выступаем за немедленное прекращение огня и полный вывод российских войск с территории Украины. Что касается условий, здесь решение за Украиной», — сказал Боррель.

Он также отметил, что в ЕС надеются, что во время переговоров об урегулировании Киев будет находиться «в сильной позиции».

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La Repubblica написала, что предложенный Италией план включает четыре этапа. Начать предлагается с прекращения огня и демилитаризации линии фронта под наблюдением ООН, затем перейти к переговорам о статусе Украины, предполагающим вступление страны в Евросоюз, но неприсоединение к НАТО.

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Третий этап предполагает заключение двустороннего соглашения относительно Крыма и Донбасса между Россией и Украиной, по которому «спорные территории» получат автономию и право самим обеспечивать свою безопасность, но суверенитет над регионами будет принадлежать Киеву. Заключительным этапом станет заключение многостороннего соглашения о мире и безопасности в Европе, за которым последует вывод российских войск с Украины, следует из документа.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дипломатическое решение конфликта возможно только после прекращения огня и вывода российских войск. Владимир Путин в конце февраля среди необходимых условий перемирия назвал «признание российского суверенитета над Крымом, решение задач по демилитаризации и денацификации украинского государства и обеспечению его нейтрального статуса».

С начала российской военной операции на Украине Москва и Киев провели несколько раундов переговоров в очном и дистанционном формате. Самой эффективной стала встреча в Турции в конце марта. Тогда Украина предложила обеспечить ее безопасность странам из числа постоянных членов Совбеза ООН (гарантии не будут работать в Крыму и на части территории Донбасса). Взамен Киев должен принять нейтральный и безъядерный статус, а также отказаться от производства и размещения всех видов оружия массового уничтожения.

Однако с начала апреля российские власти неоднократно выступали с заявлениями, что переговоры зашли в тупик. 17 мая замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что между Киевом и Москвой переговоры не ведутся ни в каком виде. Приостановку контактов подтвердил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк: «После стамбульского коммюнике каких-то изменений, продвижения вперед нет».

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Теги
Полина Мартынова
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