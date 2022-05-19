Кремль заявил, что не знает детали предлагаемого Италией плана по Украине
В Кремле пока не знают деталей предлагаемого Италией плана по мирному урегулированию на Украине, но приветствуют участие всех, кто может ему поспособствовать, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Ранее газета La Repubblica сообщила, что Италия передала свои предложения генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и представителям стран G7. В связи с этим у Пескова спросили, как в Кремле относятся к этому плану и возможному участию Италии в урегулировании.
«Приветствуется участие всех, кто может способствовать урегулированию, никто не отвергает такие искренние усилия. Пока мы, к сожалению, не знаем деталей этого плана, мне неизвестно, доводилось ли это как-то по дипломатическим каналам, это мы узнали из СМИ. Пока более предметно какой-то комментарий я дать не могу», — ответил он (цитата по «РИА Новости»).
В начале этой недели Москва, а затем и Киев сообщили о приостановке переговоров. В российском МИДе заявили, что Украина «практически вышла» из переговорного процесса. В свою очередь, Киев отметил, что после встречи в Стамбуле сторонам не удалось добиться «продвижения вперед».
На фоне этой, как назвал ее президент России Владимир Путин, «тупиковой ситуации» правительство Италии подготовило план по мирному урегулированию на Украине. По данным La Repubblica, он состоит из четырех этапов. Начать предлагается с прекращения огня на Украине и демилитаризации линии фронта под наблюдением ООН, затем — перейти к переговорам о статусе Украины, предполагающим вступление страны в Евросоюз, но неприсоединение к НАТО.
На третьем этапе, согласно плану, Украина и Россия должны заключить двустороннее соглашение по Крыму и Донбассу, согласно которому «спорные территории» получат полную автономию и право самим обеспечивать свою безопасность, но суверенитет над регионами будет принадлежать Киеву. Заключительным этапом станет заключение многостороннего соглашения о мире и безопасности в Европе, за которым последует вывод российских войск с Украины, следует из документа.
Следить за соблюдением плана, согласно предложениям Италии, должна будет специально созданная международная группа, в которую в том числе войдут сама Италия, Франция, Турция, Великобритания, США, Польша, Китай, Израиль и ряд других стран. К процессу также предлагается привлечь ЕС, ООН и другие международные организации.