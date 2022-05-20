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Подоляк призвал добиться, чтобы Донбасс забыл слово «россияне»

Советник главы офиса Зеленского: в Донецке и Луганске должны забыть слово «россияне»
Слово «россияне» должно быть забыто в Луганске, Донецке и других регионах Украины, над которыми Киев потерял контроль, считает советник главы офиса украинского президента
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк (Фото: Kemal Aslan / Reuters)

В Донецке, Луганске и на юге Украины следует добиться, чтобы слово «россияне» было забыто, этого можно достичь после контрнаступления ВСУ, заявил советник главы офиса президента Михаил Подоляк в эфире телеканала ТСН.

Подоляк сказал, что принципиальным вопросом служит установление контроля над Херсонской и Запорожской областями, причем это должно пройти «максимально жестко». Киеву, продолжил он, также необходимо добиться выхода к Азовскому морю.

«Я за то, чтобы в Харьковской области вообще забыли слово «россияне». Я за то, чтобы в Луганске и Донецке забыли слово «россияне» и чтобы все уголовные элементы, которые себя называют властями, чтобы их не было. Физически не было», — добавил Подоляк.

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Накануне, 18 мая, власти Житомира сообщили о намерении отказаться с нового учебного года от преподавания в школах русского языка. Конкретные предметы, которые заменят эти уроки, рассмотрят педагогические советы школ, их смогут выбрать родители школьников. Главный специалист житомирского департамента образования Ольга Ермакова уточнила, что сейчас русский изучают около тысячи школьников в 40 классах десяти учебных заведений.

«Учителя могут преподавать предметы, имеющие художественную составляющую, поэтому они будут загружены предметами «искусство», факультативными курсами, связанными с театром, живописью, музыкой», — добавила Ермакова.

В апреле уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь призвал до конца учебного года «отправить на простой» преподавателей русского языка, которые не вели иных предметов. По его мнению, эти уроки следует заменить изучением украинского языка, английского, математики или истории Украины. Креминь указал также, что на уроках литературы большое внимание уделяется русским писателям, а потому надо пересмотреть образовательную программу.

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Россия 22 февраля признала Донецкую и Луганскую республики в административных границах областей Украины, а с 24 февраля проводит на ее территории специальную военную операцию. Такое решение принял президент Владимир Путин. Он обосновал свои действия стремлением добиться «демилитаризации и денацификации» соседнего государства. По словам главы российского государства, украинские власти восемь лет вели политику «геноцида» мирных жителей Донбасса.

В середине мая Минобороны России сообщило о выходе на границу ЛНР. Российские силы также заняли Херсонскую область Украины и юг Запорожской области, там появились военно-гражданские администрации. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщал о намерении обратиться к Путину с просьбой о включении региона в состав России. При этом он отмечал, что «никаких референдумов» проводить не планируется.

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Украина Донбасс Харьковская область Донецкая область Луганская область ДНР ЛНР россияне
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