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Польский премьер призвал искоренить «русский мир» как «раковую опухоль»

«Русский мир» опасен для Европы — эта концепция используется Москвой для оправдания выдуманных прав, считает Моравецкий. Лавров говорил, что русский мир отражает культуру страны
Матеуш Моравецкий
Матеуш Моравецкий (Фото: Reuters)

Россия использует идеологию «русского мира» для обоснования своих выдуманных прав и привилегий, написал глава польского правительства Матеуш Моравецкий в статье для The Telegraph. Эта идеология легла в основу представления об «особой исторической роли» русского народа, считает он.

Моравецкий полагает, что идеология «русского мира» стала эквивалентом коммунизма в XX веке и «раковой опухолью», что представляет угрозу для россиян и всех европейских стран. «Недостаточно поддерживать Украину в ее военной борьбе с Россией. Мы должны полностью искоренить эту чудовищную новую идеологию», — призвал Моравецкий.

Премьер Польши уверен, что «Россия не остановится на Киеве». «Она отправилась в долгий поход на Запад, и нам решать, где мы ее остановим», — написал премьер.

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В начале апреля польский вице-министр, министр культуры и национального наследия Петр Глиньский призвал добиться «исчезновения» российской культуры из общественного пространства. По его словам, сейчас не сезон для постановок по русским классикам, не время для русского балета. «Мы ценим достижения этой культуры в музыке или литературе. Они на высшем уровне, но мы имеем дело со страной, которая сошла с ума», — сказал Глиньский.

В конце марта президент Владимир Путин заявил, что в западных странах развивается дискриминация всего русского. «Пресловутая культура отмены превратилась в отмену культуры. Из концертных афиш вымарывают Чайковского, Шостаковича, Рахманинова. Запрещаются русские писатели и их книги», — рассказал он, сравнив происходящее с политикой нацистов в Германии.

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Фото:РИА Новости

В начале февраля Путин назвал миссией Москвы в мире развитие и укрепление русского мира. По словам Путина, Россия должна стремиться к повышению его привлекательности среди иностранцев. «Он такой многоликий — русский мир, огромный. Не мы его создавали», — добавил президент.

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Глава МИДа Сергей Лавров в 2015 году также говорил о важности развития русского мира для России. Для России оказание поддержки русского мира служит «безусловным внешнеполитическим приоритетом», уверен министр. Позднее он выразил уверенность, что это понятие не связано с национализмом. Русский мир, заверил Лавров, отражает многонациональную культуру страны.

«У нас общий язык, который нас всех объединяет — русский язык, все наши граждане этим языком владеют. Русская культура по определению является многонациональной», — подчеркнул глава МИДа.

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Фото:Марина Маковецкая / РИА Новости

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