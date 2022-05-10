Минобороны России заявило о выходе сил ЛНР на административную границу

Посол ЛНР в России Родион Мирошник говорил о необходимости «в первую очередь» взять под контроль территории республики, принадлежащие ей согласно Конституции *

Фото: Александр Река / ТАСС

Силы Народной милиции Луганской народной республики совместно с российскими войсками вышли на административную границу ЛНР, полностью взяв под контроль город Попасная, сообщает Минобороны России.

«Подразделения Народной милиции Луганской народной республики при поддержке Вооруженных сил Российской Федерации, завершив зачистку от националистов населенного пункта Попасная, прорвали глубоко эшелонированную оборону противника и вышли на административную границу Луганской народной республики», — заявил представитель ведомства Игорь Конашенков.

Согласно Конституции ЛНР, граница с Украиной проходит по административной границе бывшей Луганской области Украины с Харьковской областью Украины; с ДНР — по административной границе бывших Луганской и Донецкой областей Украины; с Россией — по линии бывшей государственной границы Украины в пределах административной границы бывшей Луганской области Украины.

О взятии под контроль Попасной российское Минобороны сообщало еще 13 марта. 7 мая глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что российские войска контролируют Попасную на 80%. Днем позже он заявил, что российские военные контролируют большую часть города.

21 февраля Россия признала независимость республик Донбасса. Президент Владимир Путин пояснил, что Москва сделала это в границах Донецкой и Луганской областей, прописанных в их Конституциях. 22 февраля в российском МИДе заявили об установлении дипломатических отношений с Донецкой и Луганской народными республиками.

24 февраля Путин объявил о начале военной операции на Украине, целью которой он называл «защиту людей на Донбассе», а также «демилитаризацию» и «денацификацию» соседней страны. Украина в ответ объявила военное положение и мобилизацию.

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В конце апреля заместитель командующего войсками ЦВО по военно-политической работе генерал-майор Рустам Миннекаев назвал установление полного контроля над Донбассом и югом Украины целями второго этапа военной операции. 4 мая глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что российские военные совместно с подразделениями Донецкой и Луганской народных республик расширяют контроль над территориями этих республик.