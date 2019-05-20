Премьер-министр Армении Никол Пашинян после выхода из-под стражи экс-президента Роберта Кочаряна призвал бойкотировать суды, а потом объявил судебную реформу. Что спровоцировало премьера на эти шаги — разбирался РБК

Никол Пашинян (Фото: Татьяна Зенькович / EPA / ТАСС)

Почему премьер Армении решил блокировать суды

Утром в понедельник, 20 мая, сторонники премьер-министра Армении Никола Пашиняна собрались у зданий Конституционного суда и Высшего конституционного совета и не давали судьям и сотрудникам начать рабочий день. Заблокировать суды глава правительства призвал в воскресенье. «Блокируем все без исключения выходы и входы в здания судов. Так, чтобы никто не мог войти внутрь», — обратился он к своим сторонникам через Facebook. Заявление было сделано после того, как в субботу окружной суд Еревана выпустил из-под стражи экс-президента Армении и первого президента непризнанного Нагорного Карабаха Роберта Кочаряна.

Блокада судов долго не продлилась. В понедельник днем Пашинян попросил сторонников прекратить ее, отметив, что акция достигла своей цели и реформа судов была запущена. В судебную систему нужно провести «хирургическое вмешательство», сказал он. Деятельность судов, посетовал премьер, не пользуется доверием у общества и угрожает национальной безопасности и стабильности страны.

Пашинян стал премьером весной прошлого года после отставки Сержа Саргсяна, вызванной многочисленными протестными акциями. В декабре 2018 года блок Пашиняна победил на внеочередных выборах в Национальное собрание. Но, несмотря на обновление законодательной и исполнительной властей, судебная власть все еще остается нелегитимной, считает премьер-министр. «С первых дней избрания премьером я обязался не вмешиваться в судебную систему и придерживался этого обязательства. Но, с другой стороны, я не могу гарантировать того, что судебная система не подвергается теневому и незаконному воздействию, в основном со стороны бывшей коррумпированной системы», — сказал в понедельник Пашинян. Он усомнился в возможности справедливого расследования так называемого дела 1 марта, по которому проходит Кочарян, учитывая, что допущенные тогда нарушения «были реализованы при помощи действующей судебной системы».