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Пашинян потребовал «хирургического вмешательства» в судебную систему

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает необходимым «хирургическое вмешательство» в судебную систему страны. Об этом он заявил в ходе выступления на совещании в правительстве, передает Aysor.

По мнению премьера, всех судей без исключения нужно «подвергнуть веттингу» (англ. vetting — проверка благонадежности): «Общество должно иметь полную информацию об имуществе и связях судей». «Все судьи, в результате решений которых ЕСПЧ принял акты не в пользу Армении, должны быть освобождены от должностей», — считает Пашинян. То же, по его словам, касается судей, которые знают, что не могут быть объективными.

Деятельность судебной системы Армении не пользуется доверием у общества, отметил Пашинян. По словам премьера, ее нелегитимность угрожает национальной безопасности и стабильности страны.

Пресс-секретарь Пашиняна Владимир Карапетян сообщил РБК, что заявление премьера о ситуации с судами будет опубликовано в ближайшее время. «Если считать, что меры по отношению к предыдущим властям были чрезмерными, отставка [премьер-министра Сержа] Саргсяна и проведение досрочных выборов в парламент, то и действия в отношении суда можно считать чрезмерными», — заявил Карапетян, отвечая на вопрос о возможном давлении на суд.

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По его словам, прошлые власти страны были «насквозь коррумпированными, погрязшими в действиях, которые не имели ничего общего с интересами государства и армянского народа». «Судебная система оставалась зеркальным отражением предыдущего режима — практически все судьи были назначены при прошлой власти, — добавил Карапетян. — Суд остается копией прошлой власти, в смысле коррумпированности, отсутствия доверия населения».

19 мая Пашинян призвал сторонников блокировать все суды в Армении из-за освобождения бывшего президента Роберта Кочаряна из-под стражи. Он усомнился в независимости нынешних судей и заявил о необходимости «установления народной власти» в судебной сфере. После заявления Пашиняна глава государства Армен Саркисян потребовал от граждан проявить «рассудительность и терпимость» и соблюдать законы. Утром 20 мая в Ереване сторонники премьера начали блокировать входы в здания судов.

Теги: Армения, Никол Пашинян, судебная система
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