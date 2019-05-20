Пашинян потребовал «хирургического вмешательства» в судебную систему

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает необходимым «хирургическое вмешательство» в судебную систему страны. Об этом он заявил в ходе выступления на совещании в правительстве, передает Aysor.

По мнению премьера, всех судей без исключения нужно «подвергнуть веттингу» (англ. vetting — проверка благонадежности): «Общество должно иметь полную информацию об имуществе и связях судей». «Все судьи, в результате решений которых ЕСПЧ принял акты не в пользу Армении, должны быть освобождены от должностей», — считает Пашинян. То же, по его словам, касается судей, которые знают, что не могут быть объективными.

Деятельность судебной системы Армении не пользуется доверием у общества, отметил Пашинян. По словам премьера, ее нелегитимность угрожает национальной безопасности и стабильности страны.

Пресс-секретарь Пашиняна Владимир Карапетян сообщил РБК, что заявление премьера о ситуации с судами будет опубликовано в ближайшее время. «Если считать, что меры по отношению к предыдущим властям были чрезмерными, отставка [премьер-министра Сержа] Саргсяна и проведение досрочных выборов в парламент, то и действия в отношении суда можно считать чрезмерными», — заявил Карапетян, отвечая на вопрос о возможном давлении на суд.