Пашинян назвал цену победы революции в Армении

«Вот почему у меня и у нашего правительства нет никаких теневых обязательств ни перед одной личностью или корпорацией», — заметил премьер-министр. По его словам, в результате в Армении ситуация изменилась так, что сейчас здесь «нет никаких монополий».
Другим важным условием победы «революции любви» Пашинян назвал появление социальных сетей.
«Когда я вышел из тюрьмы (в 2009 году Пашинян был арестован за участие в волнениях 1–2 марта 2008 года, а затем был приговорен к семи годам лишения свободы, но в мае 2011 года вышел на свободу по амнистии. — РБК), я увидел, что есть YouTube, есть Facebook, есть Twitter. И я начал понимать, что есть возможность для оппозиционного деятеля использовать эту коммуникацию... Когда я стал депутатом, я свои выступления публиковал на своей Facebook-странице и в YouTube. В 2016 году просмотров всех моих выступлений вместе взятых было примерно 10–15 млн. В мире живет 10 млн армян. Это значит, что теоретически можно сказать, что каждый армянин хоть один раз увидел мое выступление», — рассказал Пашинян.
«Революция любви» в Армения началась 13 апреля 2018 года, изначально активисты митинговали против назначения экс-президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра, что позволило бы ему сохранить власть. После десяти дней митингов, охвативших всю Армению, Саргсян ушел в отставку.
8 мая парламент Армении назначил на пост премьер-министра Пашиняна. Он занимал его до середины октября, после чего подал в отставку, чтобы провести досрочные парламентские выборы. На выборах 9 декабря блок Пашиняна «Мой шаг» победил, набрав 70,43% голосов, и уже 14 января он вновь занял пост главы правительства.