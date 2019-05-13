Пашинян назвал цену победы революции в Армении

Премьер-министр Армении заверил, что не имеет теневых обязательств перед кем-либо, так как деньги на революцию он получил от простых людей. По словам Пашиняна, без социальных сетей революция вообще была бы невозможна

Видео: РБК

Революция в Армении 2018 года была «триумфом романтизма над прагматизмом», заявил в интервью РБК ТВ премьер-министр страны Никол Пашинян. Однако деньги на нее все же приходилось тратить, сказал он, отвечая на замечание корреспондента, что любую революцию кто-нибудь да финансирует.

«Мы примерно потратили на нашу революцию $200 тыс. Откуда появились эти деньги? Мы попросили у людей. У нас был электронный кошелек, и армяне из всех стран, между прочим, большинство из России, дарили нам деньги. Мы потратили эти деньги, и каждую неделю в процессе революции мы публиковали сколько денег мы потратили и для чего», — рассказал Пашинян.

По словам премьер-министра, такой подход позволил революционерам не оказаться в долгу перед теми или иными кругами.