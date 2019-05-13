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Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
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Пашинян назвал цену победы революции в Армении
Премьер-министр Армении заверил, что не имеет теневых обязательств перед кем-либо, так как деньги на революцию он получил от простых людей. По словам Пашиняна, без социальных сетей революция вообще была бы невозможна

Видео: РБК

Революция в Армении 2018 года была «триумфом романтизма над прагматизмом», заявил в интервью РБК ТВ премьер-министр страны Никол Пашинян. Однако деньги на нее все же приходилось тратить, сказал он, отвечая на замечание корреспондента, что любую революцию кто-нибудь да финансирует.

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«Мы примерно потратили на нашу революцию $200 тыс. Откуда появились эти деньги? Мы попросили у людей. У нас был электронный кошелек, и армяне из всех стран, между прочим, большинство из России, дарили нам деньги. Мы потратили эти деньги, и каждую неделю в процессе революции мы публиковали сколько денег мы потратили и для чего», — рассказал Пашинян.

По словам премьер-министра, такой подход позволил революционерам не оказаться в долгу перед теми или иными кругами.

«Вот почему у меня и у нашего правительства нет никаких теневых обязательств ни перед одной личностью или корпорацией», — заметил премьер-министр. По его словам, в результате в Армении ситуация изменилась так, что сейчас здесь «нет никаких монополий».

Другим важным условием победы «революции любви» Пашинян назвал появление социальных сетей.

«Когда я вышел из тюрьмы (в 2009 году Пашинян был арестован за участие в волнениях 1–2 марта 2008 года, а затем был приговорен к семи годам лишения свободы, но в мае 2011 года вышел на свободу по амнистии. — РБК), я увидел, что есть YouTube, есть Facebook, есть Twitter. И я начал понимать, что есть возможность для оппозиционного деятеля использовать эту коммуникацию... Когда я стал депутатом, я свои выступления публиковал на своей Facebook-странице и в YouTube. В 2016 году просмотров всех моих выступлений вместе взятых было примерно 10–15 млн. В мире живет 10 млн армян. Это значит, что теоретически можно сказать, что каждый армянин хоть один раз увидел мое выступление», — рассказал Пашинян.

«Революция любви» в Армения началась 13 апреля 2018 года, изначально активисты митинговали против назначения экс-президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра, что позволило бы ему сохранить власть. После десяти дней митингов, охвативших всю Армению, Саргсян ушел в отставку.

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8 мая парламент Армении назначил на пост премьер-министра Пашиняна. Он занимал его до середины октября, после чего подал в отставку, чтобы провести досрочные парламентские выборы. На выборах 9 декабря блок Пашиняна «Мой шаг» победил, набрав 70,43% голосов, и уже 14 января он вновь занял пост главы правительства.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Армения, Никол Пашинян
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