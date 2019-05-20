Дело экс-президента Армении Кочаряна отправили в Конституционный суд

Дело экс-президента Армении Роберта Кочаряна направлено в Конституционный суд. Его освобождение в субботу, 18 мая, послужило поводом для политического кризиса в стране

Роберт Кочарян (Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости)

Суд приостановил дело с участием экс-президента Армении Роберта Кочаряна и направил его на рассмотрение в Конституционный суд (КС). По словам одного из адвокатов Кочаряна Арама Орбеляна, суд приостановил производство и отправил дело в Конституционный суд, чтобы уточнить соответствуют ли Конституции статьи Уголовного кодекса, которые обвинение хочет применить к бывшему президенту.

«Я предполагаю, что судья отправил дело в КС на основании нашего ходатайства. О каких точно статьях идет речь, я не могу сказать, пока у меня нет на руках решения суда (оно должно появиться 22 мая)», — говорит он. В качестве одной из возможных статьей УК, которую хочет проверить суд, Орбелян называет ч. 1 ст. 300. Эта норма (свержение конституционного строя) была принята в 2009 году, тогда как «предполагаемые действия, в которых обвиняют Кочаряна», были совершены в 2008 году, говорит адвокат. Однако он подчеркивает, что пока нельзя с уверенностью сказать, что именно хочет проверить суд.

О приостановке производства по делу Кочаряна и других фигурантов дела сообщает и портал News.am со ссылкой на защитника экс-министра обороны Сейрана Оганяна Карена Межлумяна.

Роберт Кочарян занимал пост президента Армении в 1998–2008 годах. Его арестовали 28 июля 2018 года по обвинению в свержении конституционного строя в 2008 году. В частности, ему вменили в вину разгон акций протеста против результатов президентских выборов, в результате чего погибли по меньшей мере десять человек («дело 1 марта»).

Кочарян несколько раз освобождался из-под стражи. 13 августа 2018 года апелляционный суд Армении освободил Кочаряна из-под стражи, посчитав, что он обладает иммунитетом как бывший глава государства. В декабре его повторно задержали и арестовали. Сам экс-президент называл арест «личной расправой» против него и членов его семьи. Это Кочарян связывал с тем, что действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян, по его данным, был основным организатором демонстраций в марте 2008 года в Ереване.