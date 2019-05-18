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Суд в Армении освободил из-под стражи экс-президента Кочаряна
Бывшего главу государства повторно арестовали в декабре по обвинению в свержении конституционного строя. Прежде из-под стражи по этому делу Кочарян был освобожден: суд посчитал, он как экс-президент обладает иммунитетом
Роберт Кочарян (Фото: Асатур Есаянц / Sputnik / РИА Новости)

Ереванский суд общей юрисдикции под председательством судьи Давида Григоряна опубликовал решение об изменении меры пресечения для второго президента Армении Роберта Кочаряна. Об этом сообщает местное агентство Aysor. Согласно этому решению, из-под ареста Кочарян был освобожден.

«Суд принял решение изменить порядок предварительного заключения Роберта Кочаряна и изменить его содержание под стражей в качестве меры предосторожности», — цитирует агентство слова судьи. Остальных деталей о случившемся Aysor не приводит.

В течение последних четырех дней, напоминает агентство, свою позицию относительно меры пресечения для бывшего президента республики в суде представляла сторона защиты. Адвокаты Кочаряна утверждали, что, по их мнению, решение о содержании экс-главы государства под стражей необоснованно. Также защитники Кочаряна требовали снять с их клиента обвинение по статье 300.1 армянского Уголовного кодекса (свержение конституционного строя Армении с применением насилия, а также завладение полномочиями президента Армении, парламента, Конституционного суда или правительства способом, не предусмотренным Конституцией). По этой статье экс-президенту грозит до 15 лет заключения.

Политика
Суд оставил под стражей бывшего президента Армении Кочаряна

Именно по этому обвинению Кочарян был арестован в июле прошлого года. В вину экс-политику вменили разгон акций протеста после президентских выборов в республике в 2008 году. Тогда в результате столкновений демонстрантов силовиками погибли по меньшей мере десять человек. Однако спустя месяц Кочарян был освобожден из-под стражи: апелляционный суд постановил, что как бывший глава государства он обладает иммунитетом.

Однако уже осенью прошлого года материалы дела были направлены на доработку (этого требовали в местной прокуратуре). В декабре 2018 года Кочаряна повторно задержали, суд после этого дал разрешение на его арест. Сам экс-президент впоследствии назвал постановление о своем содержании под стражей «личной расправой» против него и членов его семьи. Это Кочарян связывал с тем, что действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян, по его данным, был основным организатором демонстраций в марте 2008 года в Ереване, с которыми связано обвинение против бывшего президента.

Пост главы Армении Роберт Кочарян занимал в период с 1998-го по 2008 год.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Армения, Роберт Кочарян, Ереван, арест
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