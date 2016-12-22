Проверка Пашиняна: каким будет новый парламент Армении

В воскресенье в Армении пройдут внеочередные парламентские выборы, которые завершат переход власти в стране. Сохранилась ли популярность у Никола Пашиняна и остались ли избиратели у бывшей правящей партии, выяснял РБК

Никол Пашинян (Фото: Ваграм Багдасарян / Photolure / ТАСС)

Почему выборы проводятся досрочно

Необходимость в досрочном голосовании возникла после того, как в мае этого года премьер-министром стал Никол Пашинян, до этого бывший оппозиционным депутатом. Из-за инициированных им акций протеста в отставку ушел лидер партии большинства в парламенте премьер-министр Серж Саргсян. Хотя новый премьер и его правительство пользуются большой поддержкой населения, что подтверждается рейтингами, расклад сил в парламенте электоральных симпатий не отражал: большинство в нем принадлежало Республиканской партии Армении (РПА), лидером которой остается Саргсян. До роспуска парламента у РПА в нем оставалось 50 из 105 депутатов (данные по сайту парламента).

Согласно Конституции Армении, премьер не имел права распустить парламент, для этого ему пришлось искусственным образом спровоцировать конституционный кризис. Месяц назад Пашинян подал в отставку, а парламент с двух попыток не смог избрать нового главу правительства и в соответствии с основным законом был распущен, хотя мог бы проработать до 2022 года.

В новом составе, по данным последнего опроса Gallup International Association, у Пашиняна не должно возникнуть проблем с оппозицией. Возглавляемый им блок «Мой шаг» может получить голоса 69,4% избирателей. На второй результат претендует партия «Процветающая Армения» бизнесмена Гагика Царкуяна, в поддержку которой высказались 5,7% опрошенных граждан. На третий — партия «Просвещенная Армения», сформированная союзниками премьера (за нее готовы проголосовать 3,8% респондентов). На четвертом месте находится «Сасна Црер» (1,4%). За бывшую правящую РПА, согласно опросу, готовы отдать голоса 1,3% респондентов. Всего в выборах участвуют 11 партий и блоков. Правом голоса обладают 2,57 млн граждан.

Новые выборы по старым правилам В 2016 году в Армении был реформирован избирательный кодекс. По принятому два года назад закону в парламенте страны не может быть менее трех партий или блоков. Если проходной порог преодолело лишь одно объединение (сейчас барьер составляет 5% для партий и 7% для блока), то в распределении мандатов все равно будут участвовать две следующие партии или блока, получившие наибольшее число голосов. Кроме того, по законодательству оппозиция должна быть представлена не менее чем 33% мест в парламенте, в некоторых случаях это соотношение достигается за счет ввода дополнительных мандатов.

На что ставят новые и старые власти

Пашинян в своих выступлениях представляет предстоящее голосование как заключительный этап «бархатной революции». На митингах и теледебатах он подчеркивает историческое значение произошедших в Армении перемен и убеждает, что в воскресенье в стране пройдут самые свободные выборы за четверть века. За семь месяцев работы нового правительства у сотен тысяч граждан были повышены зарплаты, и в 2019 году эта тенденция продолжится, отчитался Пашинян во время дебатов 5 декабря. Также очистились кредитные истории 125 тыс. человек (с мая по инициативе новых властей в стране идет кредитная амнистия), утроилось пособие за рождение второго ребенка (с октября оно составляет 150 тыс. драм, то есть почти 20 тыс. руб.), рассказал и.о. премьера. ​Число рабочих мест, по его словам, выросло на почти 40 тыс., была проведена амнистия за нарушения ПДД — 150 тыс. водителей были прощены штрафы на общую сумму 130 млрд драм.

Перечисленные достижения — одни из немногих пунктов позитивной повестки и.о. премьер-министра. Большую часть выступлений он тратит на критику ушедших властей, напоминая, что при нем были открыты уголовные дела в отношении чиновников прошлых администраций. Самое громкое — «дело 1 марта», по которому обвинения в попытке свержения конституционного строя в 2008 году предъявлены второму президенту страны Роберту Кочаряну. За два дня до выборов, 7 декабря, суд постановил повторно арестовать экс-президента.

Представители РПА отвечают Пашиняну обвинениями в популизме и расколе общества, поскольку он декларирует тезис: «Кто против меня — тот против народа и государства». Первый номер в избирательном списке партии, экс-министр обороны Виген Саргсян (Серж Саргсян в выборах не участвует) на дебатах 5 декабря повторил главный пункт агитационной кампании: это единственная реальная оппозиция «Моему шагу» Пашиняна.

Виген Саргсян (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

В разговоре с РБК Саргсян заявил, что несмотря на неутешительные для РПА результаты социологических опросов, партия рассчитывает пройти в парламент и даже надеется на второе место. По его словам, предстоящее голосование очень нетипичное, а электоральные замеры нерепрезентативны, потому что респонденты стесняются говорить, что симпатизируют республиканцам. «Люди опасаются притеснений, быть не в тренде, когда публично выступают против революционной силы», — объяснил он. — Наша партия — единственная сила, которая по-настоящему противостоит действующей власти. Потому что остальные участники выборов либо вышли из партии Пашиняна, либо у них есть с ним какие-либо договоренности».

Любой оппозиционер в той или иной мере является популистом, говорит председатель армянского центра «Сотрудничество во имя демократии» Степан Даниелян. «До своего прихода ко власти Пашинян в течение нескольких лет находился в оппозиции к действующей власти, теперь, когда он стал премьер-министром, у него сохранились некоторые привычки: он по-прежнему очень любит массовые шествия, играть на публику. Но в этом же можно упрекнуть многих политиков», — считает он.

Отношения с Россией у Армении будут дружескими и тесными при любых властях — из-за геополитического положения страны, отмечает эксперт. «Конечно, в «Моем шаге» есть разные люди, которые впервые в политике. И некоторые из них выступают с прозападных позиций», — добавляет Даниелян. — Но они избираются в парламент только потому, что Пашинян их включил в состав. У этих людей нет высоких рейтингов, общество их практически не знает. Я не думаю, что они будут самостоятельными фигурами. Им надо еще долго расти, чтобы заработать себе личный рейтинг и право какой-то инициативы».​

Борьба за третье место

По данным опроса Gallup и по мнению политологов, вопрос, кто займет первое и второе места на предстоящих выборах, практически решен. У партии Царукяна слишком большой отрыв от других, поэтому основная интрига предстоящего голосования заключается в том, кто займет третье место.

На него претендуют партия «Просвещенная Армения», целевой электорат которой — люди, по-прежнему поддерживающие революцию, но успевшие разочароваться в Пашиняне, объясняет политолог, директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян. До революции обещания перемен увеличивали поддержку Пашиняна, однако спустя семь месяцев становится очевидно, что ожидания от новой власти были слишком завышенными и просто несбыточными: «Слишком мало времени прошло, чтобы люди резко стали против Пашиняна, но достаточно для того, чтобы голосовать за кого-то другого, кто еще ассоциируется с революцией, но не связан с нынешним руководством страны».

По мнению политолога, партия Пашиняна достигла пика популярности на сентябрьских выборах в совет старейшин Еревана. Тогда «Мой шаг» набрал более 80% голосов, и мэром города стал поддержанный премьером Айк Марутян. Это голосование сам Пашинян неоднократно называл репетицией предстоящих парламентских выборов, потому что в столице проживает около трети всего населения страны. «Больше поддержка просто не может быть», — говорит Искандарян. После сентября Пашинян стал медленно терять популярность, добавляет он.

По мнению Искандаряна, другим кандидатом на третье место является РПА. Небольшой шанс пройти в парламент есть и у радикальной партии «Сасна Црер», состоящей из ветеранов войны в Нагорном Карабахе, которая выступает за вывод российской военной базы и пограничников с территории Армении, говорит Искандарян. В 2016 году вооруженные активисты этой партии захватили полицейский участок в Ереване, удерживали его в течение двух недель, убили трех полицейских, а затем сдались. Однако, по мнению политолога, проход партии в парламент маловероятен, так как она провела «слабую избирательную кампанию».​