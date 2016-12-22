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Проверка Пашиняна: каким будет новый парламент Армении
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Проверка Пашиняна: каким будет новый парламент Армении
Политика, 19:03
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Проверка Пашиняна: каким будет новый парламент Армении
В воскресенье в Армении пройдут внеочередные парламентские выборы, которые завершат переход власти в стране. Сохранилась ли популярность у Никола Пашиняна и остались ли избиратели у бывшей правящей партии, выяснял РБК
Никол Пашинян (Фото: Ваграм Багдасарян / Photolure / ТАСС)

Почему выборы проводятся досрочно

Необходимость в досрочном голосовании возникла после того, как в мае этого года премьер-министром стал Никол Пашинян, до этого бывший оппозиционным депутатом. Из-за инициированных им акций протеста в отставку ушел лидер партии большинства в парламенте премьер-министр Серж Саргсян. Хотя новый премьер и его правительство пользуются большой поддержкой населения, что подтверждается рейтингами, расклад сил в парламенте электоральных симпатий не отражал: большинство в нем принадлежало Республиканской партии Армении (РПА), лидером которой остается Саргсян. До роспуска парламента у РПА в нем оставалось 50 из 105 депутатов (данные по сайту парламента).

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Согласно Конституции Армении, премьер не имел права распустить парламент, для этого ему пришлось искусственным образом спровоцировать конституционный кризис. Месяц назад Пашинян подал в отставку, а парламент с двух попыток не смог избрать нового главу правительства и в соответствии с основным законом был распущен, хотя мог бы проработать до 2022 года.

В новом составе, по данным последнего опроса Gallup International Association, у Пашиняна не должно возникнуть проблем с оппозицией. Возглавляемый им блок «Мой шаг» может получить голоса 69,4% избирателей. На второй результат претендует партия «Процветающая Армения» бизнесмена Гагика Царкуяна, в поддержку которой высказались 5,7% опрошенных граждан. На третий — партия «Просвещенная Армения», сформированная союзниками премьера (за нее готовы проголосовать 3,8% респондентов). На четвертом месте находится «Сасна Црер» (1,4%). За бывшую правящую РПА, согласно опросу, готовы отдать голоса 1,3% респондентов. Всего в выборах участвуют 11 партий и блоков. Правом голоса обладают 2,57 млн граждан.

Новые выборы по старым правилам

В 2016 году в Армении был реформирован избирательный кодекс. По принятому два года назад закону в парламенте страны не может быть менее трех партий или блоков. Если проходной порог преодолело лишь одно объединение (сейчас барьер составляет 5% для партий и 7% для блока), то в распределении мандатов все равно будут участвовать две следующие партии или блока, получившие наибольшее число голосов. Кроме того, по законодательству оппозиция должна быть представлена не менее чем 33% мест в парламенте, в некоторых случаях это соотношение достигается за счет ввода дополнительных мандатов.

На что ставят новые и старые власти

Пашинян в своих выступлениях представляет предстоящее голосование как заключительный этап «бархатной революции». На митингах и теледебатах он подчеркивает историческое значение произошедших в Армении перемен и убеждает, что в воскресенье в стране пройдут самые свободные выборы за четверть века. За семь месяцев работы нового правительства у сотен тысяч граждан были повышены зарплаты, и в 2019 году эта тенденция продолжится, отчитался Пашинян во время дебатов 5 декабря. Также очистились кредитные истории 125 тыс. человек (с мая по инициативе новых властей в стране идет кредитная амнистия), утроилось пособие за рождение второго ребенка (с октября оно составляет 150 тыс. драм, то есть почти 20 тыс. руб.), рассказал и.о. премьера. ​Число рабочих мест, по его словам, выросло на почти 40 тыс., была проведена амнистия за нарушения ПДД — 150 тыс. водителей были прощены штрафы на общую сумму 130 млрд драм.

Перечисленные достижения — одни из немногих пунктов позитивной повестки и.о. премьер-министра. Большую часть выступлений он тратит на критику ушедших властей, напоминая, что при нем были открыты уголовные дела в отношении чиновников прошлых администраций. Самое громкое — «дело 1 марта», по которому обвинения в попытке свержения конституционного строя в 2008 году предъявлены второму президенту страны Роберту Кочаряну. За два дня до выборов, 7 декабря, суд постановил повторно арестовать экс-президента.

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Представители РПА отвечают Пашиняну обвинениями в популизме и расколе общества, поскольку он декларирует тезис: «Кто против меня — тот против народа и государства». Первый номер в избирательном списке партии, экс-министр обороны Виген Саргсян (Серж Саргсян в выборах не участвует) на дебатах 5 декабря повторил главный пункт агитационной кампании: это единственная реальная оппозиция «Моему шагу» Пашиняна.

Виген Саргсян (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

В разговоре с РБК Саргсян заявил, что несмотря на неутешительные для РПА результаты социологических опросов, партия рассчитывает пройти в парламент и даже надеется на второе место. По его словам, предстоящее голосование очень нетипичное, а электоральные замеры нерепрезентативны, потому что респонденты стесняются говорить, что симпатизируют республиканцам. «Люди опасаются притеснений, быть не в тренде, когда публично выступают против революционной силы», — объяснил он. — Наша партия — единственная сила, которая по-настоящему противостоит действующей власти. Потому что остальные участники выборов либо вышли из партии Пашиняна, либо у них есть с ним какие-либо договоренности».

Любой оппозиционер в той или иной мере является популистом, говорит председатель армянского центра «Сотрудничество во имя демократии» Степан Даниелян. «До своего прихода ко власти Пашинян в течение нескольких лет находился в оппозиции к действующей власти, теперь, когда он стал премьер-министром, у него сохранились некоторые привычки: он по-прежнему очень любит массовые шествия, играть на публику. Но в этом же можно упрекнуть многих политиков», — считает он.

Отношения с Россией у Армении будут дружескими и тесными при любых властях — из-за геополитического положения страны, отмечает эксперт. «Конечно, в «Моем шаге» есть разные люди, которые впервые в политике. И некоторые из них выступают с прозападных позиций», — добавляет Даниелян. — Но они избираются в парламент только потому, что Пашинян их включил в состав. У этих людей нет высоких рейтингов, общество их практически не знает. Я не думаю, что они будут самостоятельными фигурами. Им надо еще долго расти, чтобы заработать себе личный рейтинг и право какой-то инициативы».​

Борьба за третье место

По данным опроса Gallup и по мнению политологов, вопрос, кто займет первое и второе места на предстоящих выборах, практически решен. У партии Царукяна слишком большой отрыв от других, поэтому основная интрига предстоящего голосования заключается в том, кто займет третье место.

На него претендуют партия «Просвещенная Армения», целевой электорат которой — люди, по-прежнему поддерживающие революцию, но успевшие разочароваться в Пашиняне, объясняет политолог, директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян. До революции обещания перемен увеличивали поддержку Пашиняна, однако спустя семь месяцев становится очевидно, что ожидания от новой власти были слишком завышенными и просто несбыточными: «Слишком мало времени прошло, чтобы люди резко стали против Пашиняна, но достаточно для того, чтобы голосовать за кого-то другого, кто еще ассоциируется с революцией, но не связан с нынешним руководством страны».

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По мнению политолога, партия Пашиняна достигла пика популярности на сентябрьских выборах в совет старейшин Еревана. Тогда «Мой шаг» набрал более 80% голосов, и мэром города стал поддержанный премьером Айк Марутян. Это голосование сам Пашинян неоднократно называл репетицией предстоящих парламентских выборов, потому что в столице проживает около трети всего населения страны. «Больше поддержка просто не может быть», — говорит Искандарян. После сентября Пашинян стал медленно терять популярность, добавляет он.

По мнению Искандаряна, другим кандидатом на третье место является РПА. Небольшой шанс пройти в парламент есть и у радикальной партии «Сасна Црер», состоящей из ветеранов войны в Нагорном Карабахе, которая выступает за вывод российской военной базы и пограничников с территории Армении, говорит Искандарян. В 2016 году вооруженные активисты этой партии захватили полицейский участок в Ереване, удерживали его в течение двух недель, убили трех полицейских, а затем сдались. Однако, по мнению политолога, проход партии в парламент маловероятен, так как она провела «слабую избирательную кампанию».​

Автор: Александр Атасунцев.
Теги: Армения , Никол Пашинян , парламентские выборы
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