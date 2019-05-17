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American Express $140 (+17,19%) прогноз Morgan Stanley к 25.04.20 Купить
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Политика ,  
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Советник Зеленского анонсировал скорый роспуск Верховной рады
Он отметил, что в украинском парламенте отсутствует коалиция. Согласно законодательству страны, это позволяет инициировать роспуск
Фото: РИА Новости

Избранный президент Украины Владимир Зеленский после своей инаугурации распустит Верховную раду. Об этом в эфире украинского телеканала ТСН заявил его советник Дмитрий Разумков.

«Зеленский готов помочь Раде напоследок выполнить хотя бы часть тех обещаний, которые они давали раньше», — сказал он.

На вопрос ведущей, следует ли ждать от нового президента роспуска парламента, советник ответил: «Естественно, будет инициирован». Он добавил, что одной из предпосылок для этого является отсутствие коалиции в Раде.

Политика
Команда Зеленского распространила видеопетицию о роспуске Верховной рады

На минувшей неделе, 12 мая, штаб Зеленского распространил видеопетицию, в которой обратился к украинцам с вопросом, насколько они поддерживают деятельность Верховной рады. По данным команды избранного президента, в настоящее время уровень доверия граждан республики парламенту не превышает 4%. В случае, если ролик наберет более 1 млн просмотров, Зеленский обратит на него внимание (на момент публикации этого материала видеозапись посмотрели более 689 тыс. раз), обещали в его команде.

Политика
Зеленский назвал аббревиатуру ВРУ жизненным девизом Рады

Сам Зеленский неоднократно выступал с критикой в адрес депутатов Рады, которые, по его мнению, не исполняют своих обещаний. «Верховная рада Украины — сокращенно ВРУ. ВРУ — их жизненный девиз», — отметил он, призвав граждан сделать выводы к следующим выборам в парламент.

Зеленский и сам не исключал, что инициирует роспуск Рады после вступления в должность президента. Инаугурация Зеленского назначена на 20 мая. После этого дня у Зеленского будет неделя на то, чтобы принять решение по досрочным парламентским выборам. Украинское законодательство называет три причины для роспуска парламента: отсутствие коалиции, если Рада не собирается на заседания в течение месяца или если она не может сформировать правительство.

Когда можно распускать Раду

Согласно украинскому законодательству инаугурация нового президента должна состояться в течение 30 дней после официального обнародования результатов выборов Центризбиркомом и их публикации в газете «Голос Украины» (вышла 3 мая).

Очередные выборы в украинский парламент должны пройти осенью, 27 октября. Президент может распустить Раду не позднее чем за шесть месяцев до новых выборов. Таким образом, Зеленскому, чтобы получить возможность распустить парламент, необходимо официально вступить в должность до 27 мая.

Автор: Анна Трунина
Теги: Владимир Зеленский, президент Украины, Верховная Рада, роспуск
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