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Политика ,  
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WP сообщила о предстоящей для США затяжной борьбе за деньги для Украины

WP: США предстоит затяжная борьба за деньги на помощь Украине

США предстоит затяжная борьба за финансирование помощи Украине, пишет The Washington Post.

На восстановление страны, по оценкам украинского правительства, Всемирного банка и Еврокомиссии, понадобится $486 млрд, а ее экономика по-прежнему зависит от международной поддержки, указывает газета.

На ежегодных весенних совещаниях Международного валютного фонда (МВФ) и Группы Всемирного банка США пытались подтолкнуть Европу использовать часть из $280 млрд замороженных активов России, пишет WP. В течение последних нескольких месяцев дипломаты рассматривали различные варианты, в том числе конфискацию активов и их передачу Киеву, использование доходов от них для обеспечения кредита или выпуска облигаций. Окончательное решение ожидается на встрече лидеров G7, которая пройдет в июне в Италии, сообщает издание.

Европейские чиновники отказались конфисковать российские активы, опасаясь, что это может привести к нарушению международного права, потере у инвесторов доверия к евро и ответным мерам со стороны Москвы, поясняет WP. Председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард на этой неделе заявила, что конфискация замороженных российских активов и распоряжение ими в пользу Киева могут стать причиной «нарушения международного порядка, который вы хотите защитить». В ЕС также недовольны тем, что США настаивают на «рискованных действиях»: большая часть заблокированных активов России находится в Евросоюзе и любые ответные меры Москвы обрушатся на блок, а не на Соединенные Штаты. На совещаниях МВФ и Всемирного банка министр финансов США Джанет Йеллен встречалась со своими европейскими коллегами для поиска компромисса, пишет WP.

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр на этой неделе сообщил об обсуждении предложения ЕК о переводе Украине от € 3 млрд до € 5 млрд ежегодно. Речь идет о доходах, полученных от заблокированных российских активов, эти деньги могли бы помочь Украине сократить бюджетный дефицит или приобрести дополнительную военную технику.

Премьер-министр Бельгии Александр де Кро предлагал привлечь средства для Киева путем выпуска облигаций, по которым инвесторам будут выплачиваться проценты за счет доходов от российских активов. США выдвигали предложение вместе со странами «Большой семерки» предоставить синдицированный кредит, который будет подкреплен требованием Украины репараций от России. Однако каждое предложение включает в себя сложные юридические и финансовые вопросы, отмечает WP.

По словам высокопоставленного чиновника американского Минфина, союзники согласны с тем, что для Киева нужно делать больше, но консенсуса по некоторым вопросам нет. «Мы рассматриваем российские суверенные активы как устойчивое среднесрочное и долгосрочное решение проблемы финансирования», — сказал собеседник издания.

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