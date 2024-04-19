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Война санкций ,  
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В МИДе заявили о большом объеме западных средств на случай конфискации

Захарова: у России есть большой объем западных средств на случай конфискации
Сюжет
Война санкций
Москва расценивает заморозку активов и попытки их конфискации как «неприкрытое, циничное воровство с целью пополнения собственных карманов», что «представляет собой элемент гибридной войны против России», заявила Захарова
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

В российской юрисдикции есть значительный объем западных средств и имущества, на которые могут быть «распространены» ответные действия Москвы в случае конфискации российских активов на Западе, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

По ее словам, Москва расценивает заморозку российских активов в западных юрисдикциях и попытки их конфискации как «незаконные меры, грубо нарушающие основополагающие принципы и нормы международного права», а также как «неприкрытое, циничное воровство с целью пополнения собственных карманов», что «представляет собой эскалацию экономической агрессии и элемент гибридной войны против России».

Россия будет руководствоваться «принципом взаимности» в случае конфискации ее активов. «Располагаем значительным объемом западных средств и имущества в российской юрисдикции, на которые могут распространяться наши действия. Не собираемся раскрывать их характер, однако арсенал политических и экономических контрмер в отношении недружественных стран широк», — сказала Захарова.

Страны G7 оставят активы России замороженными до возмещения ущерба Киеву
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Дипломат предупредила, что российская сторона также не будет «церемониться» в случае попыток использовать российские резервы в качестве залога по облигациям. Любые лица, решившие приобрести такие бумаги, станут «первыми кандидатами» в список контрсанкций «с далеко идущими последствиями для перспектив своей международной деятельности», пригрозила представитель внешнеполитического ведомства.

После начала военных действий на Украине страны ЕС и G7 заморозили около $280 млрд (€260 млрд) активов ЦБ России. Более двух третей из них заблокировал Евросоюз. Минфин России в 2022 году оценивал объем замороженных активов примерно в $300 млрд.

В феврале газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) рассматривают возможность выпуска долговых обязательств для помощи Украине под залог заблокированных российских активов. Издание поясняло, что России предложат добровольно выплатить эти долги либо конфискуют средства.

Bloomberg в свою очередь сообщал, что речь может идти о выпуске облигаций с нулевым купоном, обеспеченных отзывным залогом. При этом будет поддерживаться «иерархия залогового обеспечения» — с использованием активов, замороженных в Euroclear (бельгийский депозитарий), а также активов российских банков. Глава американского Минфина Джанет Йеллен на этой неделе заявила, что Соединенные Штаты изучают различные варианты использования замороженных российских активов — от конфискации до выпуска долговых обязательств под залог активов для помощи Киеву.

Накануне страны «Большой семерки» объявили о своем решении оставить активы России замороженными до тех пор, пока не добьются от Москвы выплат за урон, нанесенный Украине.

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Мария Захарова санкции против России российские активы
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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