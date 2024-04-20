В аэропорту Калуги ввели план «Ковер»

В аэропорту Калуги вели план «Ковер» из-за появления беспилотников в небе

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Пресс-служба аэропорта Калуги сообщила, что там введен план «Ковер» в связи с появлением БПЛА в небе.

«В результате введения плана рейс из Санкт-Петербурга приземлился в аэропорту Внуково. Вследствие этого будет задержан вылет из международного аэропорта «Калуга» в Минеральные Воды», — сообщили в авиагавани.

План «Ковер» применяют при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов.

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