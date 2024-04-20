В Калужской области ПВО сбила несколько дронов
В Жуковском районе Калужской области силы ПВО обнаружили и сбили несколько беспилотников, сообщил губернатор Владислав Шапша.
«Обломки упали в стороне от населенных пунктов. На месте работают оперативные службы. По предварительным данным, жертв и разрушений нет», — написал он в своем телеграм-канале.
Ранее в ночь на 20 апреля Шапша сообщил, что беспилотник взорвался возле электроподстанции в Малоярославецком районе. Никто не пострадал, но незначительно была повреждена энергетическая инфраструктура.
Всего за прошлую ночь российские средства ПВО сбили 50 беспилотников в различных регионах.
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