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Военная операция на Украине ,  
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В Калужской области ПВО сбила несколько дронов

Губернатор Шапша: в Жуковском районе Калужской области сбиты несколько дронов
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

В Жуковском районе Калужской области силы ПВО обнаружили и сбили несколько беспилотников, сообщил губернатор Владислав Шапша.

«Обломки упали в стороне от населенных пунктов. На месте работают оперативные службы. По предварительным данным, жертв и разрушений нет», — написал он в своем телеграм-канале.

Ранее в ночь на 20 апреля Шапша сообщил, что беспилотник взорвался возле электроподстанции в Малоярославецком районе. Никто не пострадал, но незначительно была повреждена энергетическая инфраструктура.

Всего за прошлую ночь российские средства ПВО сбили 50 беспилотников в различных регионах.

В Калужской области ПВО сбила несколько дронов
В Калужской области ПВО сбила несколько дронов

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Теги
Калужская область дроны
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