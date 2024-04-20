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Военная операция на Украине ,  
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Российские военные сбили за ночь 50 украинских дронов

Минобороны: военные сбили за ночь 50 украинских беспилотников
Сюжет
Военная операция на Украине
В восьми регионов России уничтожены или перехвачены 50 дронов. В Смоленской области беспилотник попытался атаковать объект ТЭК, загорелась емкость с горячими материалами, в Брянской области произошел пожар на объекте энергетики
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российские средства ПВО за ночь уничтожили или перехватили 50 украинских беспилотников самолетного типа над восемью регионами страны, сообщило Минобороны.

Из них 26 дронов сбили над Белгородской областью, десять — над Брянской, восемь — над Курской, два — над Тульской, по одному — над Смоленской, Московской, Калужской и Рязанской областями.

В Смоленской области БПЛА пытались атаковать объект топливно-экономического комплекса, в результате падения обломков загорелась емкость с горюче-смазочными материалами. По словам губернатора, ЧП произошло в Кардымовском районе области, но название объекта он не уточнил. В этом районе находится, в частности, нефтебаза «Кардымово», которая принадлежит «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт».

В Брянской области после падения БПЛА загорелся объект энергетической инфраструктуры, в Калужской дрон взорвался возле электроподстанции.

Украина проигнорировала просьбу США об атаках дронов
Политика
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Власти США попросили Украину прекратить атаковать российские энергообъекты из опасений роста нефтяных цен и ответных ударов России.

Украинские власти отказались, подчеркнув, что сами выбирают цели атак. Нападения на российские НПЗ президент Владимир Зеленский объяснил тем, что это ответ на атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины, у которой нет необходимых средств ПВО для защиты своих объектов. Как выяснил The Economist, передававшие послание американские чиновники намекнули украинской стороне, что сами считают тактику Киева верной.

Кремль, комментируя атаки дронов, заявлял, что российские военные начеку и «делают все, что необходимо».

Российские военные сбили за ночь 50 украинских дронов
Российские военные сбили за ночь 50 украинских дронов

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
беспилотники дроны Минобороны
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