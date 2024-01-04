США задумали срочно разместить БПЛА в трех странах Африки

WSJ: США срочно ищут аэродромы в западной Африке для борьбы с террористами

Перевороты в центральной части Африки помешали усилиям США по борьбе с террористическими группировками, Пентагон срочно ищет аэродромы в прибрежных странах для размещения разведывательных БПЛА и отражения атак

Фото: Leon Neal / Getty Images

США стремятся в срочном порядке разместить военные беспилотники в странах вдоль побережья Атлантического океана в западной части Африки, чтобы остановить распространение «Аль-Каиды» и «Исламского государства» (обе организации признаны в России террористическими и запрещены), пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Американские военные рассматривают возможность использования аэродромов в Гане, Кот-д'Ивуаре и Бенине, которые оказались под угрозой проникновения боевиков из Мали, Буркина-Фасо и Нигера. В трех последних странах из-за насилия со стороны террористов погибли около 41 тыс. человек, следует из оценок, которые приводит WSJ.

Беспилотники не будут оснащены оружием, их задачей станет воздушное наблюдение за передвижением боевиков вдоль побережья, что позволит давать местным вооруженным силам тактические рекомендации в боевых действиях.

WSJ отмечает, что эти меры — признак сокращения военного присутствия США в регионе, так как прежде американские войска вместе с французскими силами поддерживали безопасность в центральноафриканских государствах. Ситуацию осложнила череда военных переворотов в Мали, Нигере и Буркина-Фасо, в результате которых французским войскам приказали покинуть территорию.

Перевороты привели к принятию в США законов, ограничивающих оказание военной помощи в сфере безопасности хунтам, из-за чего стратегия по размещению коммандос для обучения местных элитных подразделений оказалась разрушена.

Наращивание сил в прибрежных странах позволяет предположить, что Вашингтон считает Мали и Буркина-Фасо чрезмерно наводненными боевиками, а Нигер, считавшийся до июльского военного переворота самым верным союзником в Африке, утратил свою надежность, указывает газета.

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«На самом деле у нас нет другого выбора, кроме как отступить и действовать из прибрежных западноафриканских государств», — считает бывший командующий американскими войсками специальных операций в Африке генерал-майор ВВС в отставке Марк Хикс.