Медведев назвал миротворцев НАТО на Украине «законной целью»

Настоящая цель НАТО — установить выгодный для альянса мир с позиции силы, считает Медведев. Альянс и власти Евросоюза исключали сценарий с отправкой войск в зону конфликта

Дмитрий Медведев (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Если на Украину отправятся миротворцы под эгидой НАТО, они станут законной целью для российских военных, написал зампред Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram.

«Их [стран НАТО] истинные намерения ясны — установить на линии соприкосновения выгодный им мир с позиции силы. Ввести свои «миротворческие» войска на Украину с автоматами и на танках, в каких-нибудь синих касках с желтыми звездами», — полагает он.

Медведев считает, что миротворцы НАТО в случае их появления на Украине вступят в конфликт с Россией, что приведет ситуацию к точке невозврата и развяжет «ту самую третью мировую».

«Очевидно и то, что такие «миротворцы» — наши прямые враги. Волки в овечьей шкуре. Они будут законной целью для наших Вооруженных сил, если разместятся на передовой без согласия России с оружием в руках и будут напрямую угрожать нам. И тогда эти «миротворцы» должны быть безжалостно уничтожены», — написал бывший президент России.

Венгерский премьер Виктор Орбан 31 марта заявил, что Евросоюз близок к обсуждению отправки миротворцев на Украину. Он также сказал, что видит опасность мировой войны.

Власти США и ЕС исключали возможность отправки военных в зону конфликта. В конце сентября 2022 года еврокомиссар по внешней политике Жозеп Боррель сказал, что Брюссель не будет участвовать в конфликте на Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также исключал сценарий с появлением войск НАТО в стране.