Адмирал Лиина стал кандидатом на пост командующего Тихоокеанским флотом
Адмирал Виктор Лиина рассматривается на должность командующего Тихоокеанским флотом, сообщают «РИА Новости» cо ссылкой на источники.
Cобеседник РБК, близкий к обсуждению, подтвердил, что кандидатура Виктора Лиина рассматривается
Адмиралу 55 лет. В 2016 году Лиина стал первым заместителем командующего Черноморским флотом, в 2019 году его назначили замглавой Генштаба. С октября 2021 года Лиина — командующий Балтийским флотом. Лиина стал адмиралом в этом году, он награжден орденами Нахимова, «За военные заслуги» и «За морские заслуги».
Предыдущего командующего Тихоокеанским флотом, адмирала Сергея Авакянца, перевели на новую должность — главы штаба, курирующего центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания. «Мы создали централизованную структуру, которая будет осуществлять методическое сопровождение деятельности региональных центров и координацию их работы», — рассказал полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
При этом за неделю до объявления об отставке Минобороны начало внезапную проверку Тихоокеанского флота. Военные были подняты по тревоге в полном составе. Министр Сергей Шойгу говорил, что проверяется в том числе отражение высадки десанта в южной части Курильских островов и на Сахалине. Кремль назвал проверку «рутинной подготовкой армии», которая не связана с обсуждением вероятного вхождения Японии в НАТО.