Адмирал Лиина стал кандидатом на пост командующего Тихоокеанским флотом

Предыдущего главу Тихоокеанского флота сменили после внезапной проверки, его перевели на пост главы штаба по центрам военной подготовки. Адмирал Лиина, которого рассматривают на его пост, полтора года возглавляет Балтийский флот

Виктор Лиина (Фото: Виталий Невар / ТАСС)

Адмирал Виктор Лиина рассматривается на должность командующего Тихоокеанским флотом, сообщают «РИА Новости» cо ссылкой на источники.

Cобеседник РБК, близкий к обсуждению, подтвердил, что кандидатура Виктора Лиина рассматривается

Адмиралу 55 лет. В 2016 году Лиина стал первым заместителем командующего Черноморским флотом, в 2019 году его назначили замглавой Генштаба. С октября 2021 года Лиина — командующий Балтийским флотом. Лиина стал адмиралом в этом году, он награжден орденами Нахимова, «За военные заслуги» и «За морские заслуги».

Предыдущего командующего Тихоокеанским флотом, адмирала Сергея Авакянца, перевели на новую должность — главы штаба, курирующего центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания. «Мы создали централизованную структуру, которая будет осуществлять методическое сопровождение деятельности региональных центров и координацию их работы», — рассказал полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

При этом за неделю до объявления об отставке Минобороны начало внезапную проверку Тихоокеанского флота. Военные были подняты по тревоге в полном составе. Министр Сергей Шойгу говорил, что проверяется в том числе отражение высадки десанта в южной части Курильских островов и на Сахалине. Кремль назвал проверку «рутинной подготовкой армии», которая не связана с обсуждением вероятного вхождения Японии в НАТО.