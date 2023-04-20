Трутнев сообщил об отставке командующего Тихоокеанском флотом

Адмирал Авакянц командовал Тихоокеанским флотом с 2012 года. По словам Трутнева, он получил назначение на новую должность — куратора центров военно-спортивной подготовки

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) адмирал Сергей Авакянц получил назначение на новую должность — главы штаба, курирующего центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания. Об этом на совещании с главами регионов сообщил вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

«Заканчивается подготовительный период, в течение которого мы создали централизованную структуру, которая будет осуществлять методическое сопровождение деятельности региональных центров и координацию их работы. Эту центральную структуру, по сути дела, штаб по выполнению задачи, поставленной президентом, возглавит адмирал Авакянц, который до недавнего времени командовал Тихоокеанским флотом», — заявил вице-прпемьер.

Полпред уточнил, что для размещения пилотных центров военно-спортивной подготовки выбраны двенадцать регионов: Бурятия, ДНР, Калмыкия, Татарстан, Чеченская Республика, Хабаровский край, Белгородская, Кемеровская, Псковская, Свердловская, Тюменская области и Ямало-Ненецкий автономный округ. Занятия в них начнутся 11 мая.

Сергей Авакянц был назначен командующим ТОФ в мае 2012 года. До этого работал в штабе Северного флота и первым заместителем командующего ТОФ. Воинское звание «адмирал» ему присвоили в декабре 2014 года. Награжден орденами «За морские заслуги», «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени, «За военные заслуги» и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени.

Материал дополняется.

