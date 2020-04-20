Эксперты сообщили о росте количества антисемитских инцидентов в мире

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Общее количество насильственных антисемитских инцидентов во всем мире выросло в 2019 году на 18% по сравнению с предыдущим годом до 456 случаев, отмечено в ежегодном докладе о состоянии антисемитизма в мире Центра Кантора по изучению современного европейского еврейства при Тель-Авивском университете. Доклад был представлен на онлайн-конференции 20 апреля. В 2018 году было зафиксировано 387 серьезных насильственных случаев, к которым причисляются нападения на людей, частную собственность, синагоги и кладбища. Число пострадавших от физического насилия в 2019 году выросло почти на 30 человек (22%), количество угроз жизни — на 40 случаев (47%), также был нанесен ущерб 25 объектам частной собственности, семь евреев были убиты.

Среди стран мира по количеству насильственных антисемитских инцидентов лидирует Великобритания — 122 случая, на втором месте — США (111), на третьем и четвертом местах Германия и Франция, где было зафиксировано по 41 насильственному инциденту.

В целом количество зарегистрированных инцидентов антисемитизма увеличилось в Великобритании на 7% по сравнению с 2018 годом и составило 1 805 случаев. Количество радикальных антисемитских высказываний в интернете увеличилось на 82% по сравнению с предыдущим годом и составляет 39% от общего числа случаев, говорится в докладе. В Германии было зафиксировано 1 839 антисемитских инцидентов (годом ранее было 1 799). Активизация антисемитской деятельности ультраправых в Сети привела к первому за многие годы нападению с человеческими жертвами, которое произошло в октябре 2019 года в Галле, указано в материалах доклада. Во Франции в 2019 году было зафиксировано 687 актов антисемитизма, что на 27% больше, чем в 2018 году. Два серьезных инцидента были связаны с осквернением еврейских кладбищ.

В России, по данным составителей доклада, зарегистрировано три насильственных случая и незначительное количество серьезных антисемитских инцидентов, хотя местная еврейская община и сталкивалась с различными формами антисемитизма. О низком уровне антисемитизма сообщали и российские исследователи. В 2018 году опрос Левада-центра показал, что евреи не считают его проблемой, препятствующей проживанию в России.