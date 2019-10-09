Общество , 09 окт, 16:52
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Последствия стрельбы у синагоги в немецком Галле. Фоторепортаж
9 октября неизвестные открыли стрельбу возле синагоги в городе Галле на востоке Германии. Есть погибшие. В эти дни иудаисты отмечают свой главный религиозный праздник Йом Кипур. Последствия стрельбы — в фоторепортаже РБК.
Сообщается, что у преступники были вооружены автоматическим оружием. Кроме того, они бросили гранату в еврейское кладбище рядом с синагогой
Позже полиция сообщила об одном задержанном
Жителям близлежащих домов рекомендовали не выходить на улицу и не приближаться к окнам
Железнодорожный вокзал в городе временно закрыт. Жителей предупредили о транспортных проблемах в центре в связи с ситуацией
8-9 октября иудеи отмечают Йом Кипур (Судный день). Верующие во время этого праздника обязательно посещают синагогу