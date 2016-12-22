Левада-центр заявил об отсутствии проблемы антисемитизма в России

Еврейская община не видит угроз своей безопасности, россияне все чаще проявляют «демонстративную юдофилию». Отсутствие проявлений антисемитизма аналитики объясняют дружественной политикой властей по отношению к Израилю

Фото: Сергей Бобылев / «Коммерсантъ»

Волна юдофилии

Российские евреи полагают, что в данный момент антисемитизма как проблемы для их проживания в России нет. Об этом свидетельствуют результаты исследования Левада-центра, проведенного по заказу Российского еврейского конгресса (есть в распоряжении РБК). Исследование включает в себя как количественные данные (результаты опросов), так и качественные (интервью с российскими евреями).

«Исследования в средах, которые окружают евреев в городах России, показывают, что проявлений антисемитизма в адрес евреев нет и они маловероятны», — констатируют авторы доклада. И подчеркивают, что, по мнению респондентов, евреи более не воспринимаются в России «как актуальные враги».

Авторы исследования назвали две причины, объясняющие снижение уровня антисемитизма в России. Во-первых, это сложность определения евреев и их небольшое количество в стране. По данным президента Российского еврейского конгресса Юрия Каннера, еврейское население России насчитывает около 1,5 млн человек.

Во-вторых, общее отношение россиян к евреям улучшилось. «На вопрос об отношении к евреям люди из прочих этнокультурных групп спешат заявить о своем позитивном отношении к таковым», — указали авторы исследования. По их утверждению, сейчас россияне все чаще проявляют «демонстративную юдофилию», чтобы оградить себя от подозрений в «неприличном» антисемитизме.

О снижении уровня антисемитизма в России свидетельствует и количественный анализ Левада-центра. По данным опроса, 76% респондентов отметили, что за последние пять лет проявления антисемитизма в России «остались на прежнем уровне», «уменьшились» или «значительно уменьшились». Только 17,6% сказали, что число случаев проявления антисемитизма увеличилось. То, что уровень антисемитизма сократился по сравнению с советским периодом, констатировали 80% респондентов.

Последнее исследование на тему антисемитизма, подготовленное Левада-центром, было опубликовано в октябре 2016 года. Антисемитизм в России перешел в «спящую фазу» и в большей степени распространен среди малообразованных слоев населения, заявлял тогда директор Левада-центра Лев Гудков.

«Спящий» антисемитизм

Но даже если российские евреи не опасаются стать жертвой агрессии, угроза антисемитизма как таковая остается актуальной. Больше половины опрошенных Левада-центром евреев (54,4%) считают антисемитизм «серьезной» или «очень серьезной» проблемой. Авторы исследования связывают это с наличием в России так называемого пассивного антисемитизма. Его проявления «заключаются в рассказывании друг другу еврейских анекдотов, шуточно-ироническом обзывании еврейскими именами или предъявлении претензий друг другу в том, что ведешь себя, как еврей», говорится в докладе.

Антисемитские настроения очень часто проявляются пользователями в интернете, отмечают социологи. Антиеврейские тексты существуют в изобилии и не демонстрируют склонности к сокращению, говорится в докладе.

При этом актуальным остается риск перехода пассивного антисемитизма в активный, считают в Левада-центре. Триггером для этого может послужить «сигнал со стороны инстанций, которые опознаются как государственные», уточняется в докладе исследовательского центра. «Евреи понимают, что антисемитизм находится в подавленных формах, потому что на уровне высшего государственного руководства демонстративно проводится политика дружественного отношения к евреям и Израилю, — пишут авторы исследования, ссылаясь на интервью с российскими евреями. — Если на государственном уровне произойдет поворот к антисемитизму, это немедленно приведет к его подъему на местах». «Государственный антисемитизм открывает дорогу бытовому», — предупреждают аналитики Левада-центра.

Волна антисемитизма в Европе

В европейских странах озабоченность антисемитизмом выражается заметно более интенсивно, утверждают авторы доклада Левада-центра. В доказательство они привели опрос евреев в восьми странах Евросоюза (Франция, Германия, Бельгия, Швеция, Италия, Венгрия, Латвия и Великобритания), который проводился под эгидой Агентства Европейского союза по основополагающим правам. Согласно им, в среднем в европейских странах о росте антисемитизма говорят 76% опрошенных, тогда как в России таковых 17%.

Обострение проявлений ненависти по отношению к евреям наблюдается в Европе. В марте в Лондоне прошел митинг британской еврейской общины, выступившей против проявлений антисемитизма со стороны оппозиционной Лейбористской партии. Недовольство британских евреев, в частности, вызвало поведение лидера лейбористов — ультралевого политика Джереми Корбина, которого обвиняют в симпатиях к исламистским организациям. В интервью Би-би-си от 28 августа бывший главный раввин Великобритании лорд Джонатан Сакс назвал Корбина «экзистенциальной угрозой» еврейскому сообществу и раскритиковал его за поддержку ХАМАС и шиитской партии «Хезболла».

В Германии из-за увеличения проявлений ненависти к евреем была учреждена специальная должность комиссара по проблемам антисемитизма. Этот пост занял политик Феликс Кляйн. В апреле Кляйн призвал немецкие власти создать специальный реестр, в котором будут учитываться все устные и физические атаки на евреев. По данным правительства Германии, за первую половину 2018 года в стране было совершено 401 преступление против евреев, в 12 случаях против пострадавших было применено насилие.

Особенно высоки оценки евреями роста антисемитизма в Венгрии, Польше и Франции, отмечают в Левада-центре. «Евреи чувствуют себя в опасности, даже находясь в своих домах», — заявил в январе 2018 года председатель Совета еврейских общин Франции Франсис Калифат.

«Это связано с ростом националистических настроений, усилением в политике правых популистов, авторитаризма, особенно в Польше и Венгрии. Там антисемитизм включен в общий негативный контекст массовой ксенофобской реакции населения на наплыв беженцев-мусульман. Во Франции, где и так велика доля арабского населения, это сочетается с угрозой роста арабского антисемитизма», — поясняют аналитики.

Антисемитизм в России и Западной Европе имеет общие черты — проявление угроз в интернете. Однако в отличие от Европы в России практически не фиксируется случаев физического нападения на евреев, сказал РБК президент Российского еврейского конгресса ​Юрий Каннер.

Ранее президент Владимир Путин предлагал евреям, которые не чувствуют себя в безопасности в европейских странах, приехать в Россию. «Пусть к нам едут. В Советском Союзе выезжали, пусть вернутся», — говорил он в ходе встречи с представителями еврейских организаций в Москве в июле 2016 года.​