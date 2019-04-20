Reuters узнал о расследовании прокуратуры Судана против экс-президента

Бывшего главу государства Омара аль-Башира обвиняют в отмывании денег и коррупции, сообщил источник агентства. Суданские военные 11 апреля отстранили президента от власти

Экс-президент Судана Омар аль-Башир (Фото: Mohamed Nureldin Abdallah / Reuters)

Прокуратура Судана начала расследование против экс-президента страны Омара аль-Башира по обвинению в отмывании денег и коррупции. Об этом сообщил Reuters судебный источник.

Аль-Башир был отстранен от власти суданскими военными 11 апреля после нескольких месяцев массовых протестов против его правления. Граждане вышли на улицы городов еще в декабре, протестуя против повышения цен на хлеб и бензин, впоследствии люди стали протестовать против режима аль-Башира.

После отстранения аль-Башира арестовали и содержали в президентской резиденции. По словам источников агентства, на этой неделе бывшего главу государства перевели в тюрьму строгого режима в Хартуме, столице Судана. По данным СМИ, в международном аэропорту Хартума 17 апреля также был задержан спикер суданского парламента Ибрагим Омар.

Сейчас страной управляет переходный военный совет, во главе которого стоит министр обороны Авад Мухамед Ахмед ибн Ауф. В МИД России сообщили, что Москва признает новые власти Судана, Саудовская Аравия также выразила поддержку новым суданским властям.