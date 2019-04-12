Взявшие власть в Судане военные отказались выдавать аль-Башира

Военный совет, который взял на себя управление страной после задержания президента Омара аль-Башира и роспуска правительства, сообщил, что бывший глава государства экстрадирован не будет, передает Reuters. Ордер на его арест в 2009 году выдал Международный уголовный суд — аль-Башира подозревают в преступлениях против человечности из-за конфликта в Дарфуре.

«Военный совет не будет выдавать президента за рубеж. Мы можем провести над ним суд, но выдавать мы его не будем», — приводит агентство заявление главы политического комитета военного совета Омара Зейна аль-Абедина.

После переходного периода, который может продлиться два года, власть будет передана гражданскому правительству, также подчеркнули военные. Аль-Абедин пообещал, что военные после этого не будут вмешиваться в его работу. «Мы отстаиваем требования населения. У нас нет жажды власти», — добавил он.

Военный совет взял на себя управление страной накануне, 11 апреля. Об этом объявил министр обороны страны Авад бен Ауф. Он также сказал, что президент Омар аль-Башир был взят военными под стражу.