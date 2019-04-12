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Alphabet $1 400 (+15,2%) прогноз Credit Suisse к 05.02.20 Купить
L Brands $28 (+3,74%) прогноз UBS к 10.04.20 Купить
АЛРОСА ₽130 (+38,15%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
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Политика ,  
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Взявшие власть в Судане военные отказались выдавать аль-Башира

Военный совет, который взял на себя управление страной после задержания президента Омара аль-Башира и роспуска правительства, сообщил, что бывший глава государства экстрадирован не будет, передает Reuters. Ордер на его арест в 2009 году выдал Международный уголовный суд — аль-Башира подозревают в преступлениях против человечности из-за конфликта в Дарфуре.

«Военный совет не будет выдавать президента за рубеж. Мы можем провести над ним суд, но выдавать мы его не будем», — приводит агентство заявление главы политического комитета военного совета Омара Зейна аль-Абедина.

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После переходного периода, который может продлиться два года, власть будет передана гражданскому правительству, также подчеркнули военные. Аль-Абедин пообещал, что военные после этого не будут вмешиваться в его работу. «Мы отстаиваем требования населения. У нас нет жажды власти», — добавил он.

Военный совет взял на себя управление страной накануне, 11 апреля. Об этом объявил министр обороны страны Авад бен Ауф. Он также сказал, что президент Омар аль-Башир был взят военными под стражу.

Новые власти ввели в стране чрезвычайное положение сроком на три месяца и закрыли границы.

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От переворота до переворота: история правления Омара аль-Башира в Судане

Омар аль-Башир, впервые ставший президентом Судана в 1993 году, потерял власть после массовых протестов в стране. Демонстранты сначала требовали общего улучшения уровня жизни, однако затем стали выдвигать требования отставки президента.
Теги: Судан, Омар аль-Башир
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