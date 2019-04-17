СМИ сообщили об аресте спикера парламента Судана вслед за экс-президентом

Спикера парламента Судана Ибрагима Омара задержали в международном аэропорту Хартума вслед за отстраненным президентом Омаром аль-Баширом. Об этом сообщает телеканал «Аль-Хадас» со ссылкой на источники.

Накануне, вечером 16 апреля, по данным источника телеканала Al Arabiya в службе безопасности и двух источников в семье отстраненного президента Омара аль-Башира, экс-главу государства перевели из резиденции в тюрьму Кобер в Северном Хартуме.

По словам источников в семье Башира, после его отстранения 11 апреля его держали под охраной в президентской резиденции. Источник в тюрьме уточнил, что теперь Башира держат в одиночной камере под усиленной охраной.

Переворот в Судане произошел 11 апреля, когда военный совет взял на себя управление страной, а президент Омар аль-Башир был взят под стражу. Новые власти ввели в стране чрезвычайное положение сроком на три месяца и закрыли границы.