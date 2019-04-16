МИД заявил о признании Россией новых властей Судана

Россия признает новую власть Судана и поддерживает с ней контакты, передает «РИА Новости» со ссылкой на замглавы МИДа Михаила Богданова.

«Да, конечно», — ответил Богданов на соответствующий вопрос журналистов.

11 апреля армия Судана объявила об отстранении от власти президента Омара аль-Башира, который правил страной более 25 лет. Его взяли под стражу, правительство было распущено, а действие Конституции приостановлено. Военные подчеркивали, что аль-Башира не будут экстрадировать — в 2009 году ордер на его арест выдал Международный уголовный суд по подозрению в преступлениях против человечности.

Управлять страной стал военный совет, который возглавил министр обороны Авад Мухамед Ахмед ибн Ауф. Военные пообещали не разгонять протестные акции и через два года устроить выборы гражданского правительства. Богданов встретился с послом Судана в Москве на следующий день после переворота и выразил надежду на скорую стабилизацию обстановки в стране.