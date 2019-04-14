Саудовская Аравия поддержала военный совет Судана

Саудовская Аравия выразила поддержку военному совету Судана, который взял на себя управление страной, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление властей королевства.

Эр-Рияд надеется, что меры, принятые военным советом, «обеспечат безопасность и стабильность для Судана», говорится в заявлении.

Также в сообщении говорится, что Саудовская Аравия выделит Судану гуманитарную помощь, в частности, предоставит продукты питания, лекарства и топливо.

11 апреля армия Судана объявила об отстранении от власти президента Омара аль-Башира, который правил страной более 25 лет. Его взяли под стражу, правительство было распушено, а действие Конституции приостановлено. Управление страной на два года взял на себя военный совет, который возглавил министр обороны Авад Мухамед Ахмед ибн Ауф. По истечении этого срока власть передадут гражданскому правительству, сообщили военные.