«Единая Россия» запретила Тулееву проходить праймериз в закрытом режиме

Президиум генсовета «Единой России» в четверг отклонил просьбу Кемеровского отделения партии о проведении праймериз по закрытой модели. Кемеровские единороссы говорят, что на ход праймериз повлияет трагедия в «Зимней вишне»

Аман Тулеев (Фото: Данил Айкин / ТАСС)

Запретили закрываться

На заседании президиума генсовета (ПГС) «Единой России» в четверг, 12 апреля, было принято решение отклонить просьбу нескольких региональных отделений о проведении праймериз по закрытой модели. Партийное предварительное голосование пройдет в «Единой России» в мае в преддверии осенних выборов в заксобрания и муниципальные органы власти. На основании итогов праймериз будут сформированы списки кандидатов в депутаты.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил на заседании, что из ряда регионов поступили обращения «отклониться от базовой модели предварительного голосования». Имеется в виду так называемая первая модель (всего их четыре), когда в качестве выборщика на праймериз может прийти любой гражданин.

Единороссы давно определили, что эта модель должна использоваться в обязательном порядке. Отдельные исключения возможны, но только по решению президиума генсовета.

С просьбой разрешить провести праймериз по одной из «закрытых» моделей — третьей, которая предусматривает, что выборщиками могут быть только члены партии и представители сотрудничающих с ней общественных организаций, — обратились единороссы из Северной Осетии, Белгородской, Тверской и Кемеровской областей. В Кемеровской области в сентябре пройдут выборы в совет народных депутатов, спикером которого 10 апреля был избран Аман Тулеев.

Экс-губернатору придется пройти через процедуру праймериз, если он хочет участвовать в выборах, сказал РБК источник в партии. А чтобы возглавить список «Единой России», Тулееву нужно будет на праймериз победить.

Пожар мешает праймериз

Кемеровское отделение единороссов попросило разрешить им изменить модель предварительного голосования, поскольку «считает, что все траурные события, возможно, будут наслаиваться на процедуру» праймериз, сказал на заседании ПГС первый замглавы Центрального исполкома «Единой России» Максим Жаворонков. «По мнению региона, это [траурные мероприятия] может затруднить проведение предварительного голосования по первой модели, и они просят согласовать проведение по третьей», — добавил он.

Глава Кемеровского регионального отделения партии и бывший спикер Народного совета депутатов Андрей Синицын, оставивший свой пост в совете в пользу Тулеева, также присутствовал на заседании. Просьбу об изменении модели он аргументировал так: «У нас в Кемеровской области особые обстоятельства — трагедия в «Зимней вишне». Сейчас 60 погибших, похоронены только 23». При этом, по его словам, продолжается идентификация останков погибших: «Фрагменты останков в лучшем случае будут переданы родственникам в мае, и, может быть, не все. Это придется в Кемеровской области именно на период праймериз», — пояснил он.

«Это [трагедия в «Зимней вишне»] не помешало вам провести определенные организационные изменения, которые прогремели на всю страну, — заявил в ответ Турчак, имея в виду избрание Тулеева спикером совета. — Каким образом тогда открытость процедуры предварительного голосования может повлиять? И на что она может повлиять?»

«На мнение населения Кемеровской области», — ответил Синицын.

Член ПГС, глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил, что никогда не мог представить, чтобы глава регионального отделения «протаскивал такую идею», говоря при этом о погибших. «Это непристойно, это удар по авторитету партии по всей стране и в Кемеровской области тем более», — возмутился он.

Проведение праймериз по «закрытой» модели станет «тяжелейшим ударом по репутации партии», добавил замсекретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко.

Синицын — эффективный глава отделения, вступился за бывшего спикера еще один замсекретаря генсовета Виктор Селиверстов. Его поддержал Турчак. По его словам, отказавшись проводить праймериз по «закрытой» модели, «мы как раз поддерживаем его [Синицына]».

Это означает, что федеральное руководство партии по сути сняло ответственность с экс-спикера кемеровского парламента за выбор модели праймериз, и на Синицына никто не сможет надавить, пояснил РБК источник в «Единой России».

Всем остальным региональным отделениям также было отказано в изменении модели предварительного голосования.

Проведение праймериз по «закрытой» модели было удобно Тулееву и его окружению, поскольку результаты праймериз становятся предсказуемыми, пояснил РБК собеседник в партии власти.

Открытая модель праймериз предполагает элемент неожиданности, говорит политолог Аббас Галлямов. «Может появиться сильный игрок, который мобилизует сторонников и опрокинет запланированный властями сценарий. В условиях общей низкой явки сделать это не так уж и сложно. А когда голосуют только члены «Единой России», чужим избирателям здесь взяться просто неоткуда», — добавляет он.

Местная бюрократия всегда искала возможности минимизировать политические риски, продолжает Галлямов, однако центр постепенно приучил ее к тому, что какие-то внешние приличия надо соблюдать. Открытые праймериз — как раз один из важных механизмов обеспечения этих приличий. «Очевидно, сейчас Тулеев просто решил воспользоваться трагедией и пытается пугать федералов, спекулируя на теме возросших рисков», — считает эксперт.

В нарушение устава

Само по себе избрание Тулеева спикером совета народных депутатов прошло не в соответствии с требованиями устава партии. Согласно пункту 16.5 документа, кандидат на пост спикера заксобрания должен быть сначала избран конференцией регионального отделения «Единой России. Затем кандидатуру победителя должны внести депутаты фракции на утверждение заксобрания.

Два источника в «Единой России» ранее рассказывали РБК, что в руководстве партии негативно отнеслись к желанию Тулеева стать спикером.

Тем не менее в партии исходят из того, что «процедурные вопросы» при избрании Тулеева спикеров «были соблюдены», пояснил РБК один из источников в партии. Времени для созыва региональной конференции не было, поэтому решение о выдвижении Тулеева принял политсовет, сказал собеседник РБК.​