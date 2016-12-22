Посол обратил внимание на «идеальный английский» в заявлении Скрипаль

Юлия Скрипаль не могла самостоятельно составить заявление, которое британские власти распространили от ее имени, уверен Александр Яковенко. По словам посла, у Москвы все больше оснований говорить о похищении Сергея и Юлии Скрипаль

Юлия Скрипаль (Фото: личная страница Юлии Скрипаль в Facebook)

У посольства России все больше вопросов о судьбе и состоянии здоровья экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а достоверность информации, которую публикует британская сторона, вызывает сомнения. Об этом российский посол в Лондоне Александр Яковенко заявил на пресс-конференции, трансляция которой вел канале Ruptly в Youtube.

«Британский МИД продолжает игнорировать наши вполне обоснованные вопросы и запросы относительно состояния здоровья Сергея и Юлии Скрипаль. Их никто не видел, никто с ними не разговаривал. А заявление миссис Скрипаль, которое было процитировано британской стороной, написано на идеальном оксфордском английском языке, на котором его не могла написать сама Юлия Скрипаль», — сказал Яковенко.

Он добавил, что у Москвы по делу Скрипалей копится все больше и больше вопросов. «Сейчас их уже более 50», — отметил дипломат.

«Учитывая все это, у нас сейчас все больше причин рассматривать данную ситуацию как похищение двух граждан России», — заявил российский посол.

По словам Яковенко, Москва не согласится ни с какими экспертными выводами, пока российские специалисты не будут допущены к Скрипалям.

«Вчера мы направили запрос британской стороне с просьбой разрешить российским специалистам провести медицинский осмотр Юлии Скрипаль. Пока что мы не получили от них ответа», — добавил он.

Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, который в России был осужден за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия были 4 марта найдены без сознания в городе Солсбери. Лондон уверен, что они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества «Новичок», разработанного в СССР, и обвиняет в отравлении Россию. Москва называет произошедшее провокацией.

Накануне российское посольство в Великобритании высказало подозрение, что перед забором проб у Юлии Скрипаль в ее кровь «был впрыснут токсичный химикат».