Посольство России заявило о «впрыснутом» в кровь Юлии Скрипаль химикате

В российском посольстве в Великобритании заявили, что в кровь Юлии Скрипаль перед забором проб «с высокой долей вероятности» ввели токсичный химикат. В дипмиссии потребовали от Форин-офиса дать российским медикам доступ к девушке

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Посольство России в Великобритании обратилось в МИД Великобритании и потребовало дать российским медикам провести медицинское освидетельствование Юлии Скрипаль, отравленной в Солсбери. Об этом заявил пресс-секретарь посольства, сообщает сайт дипмиссии. Посольство также подозревает, что в Великобритании перед забором проб у Скрипаль в ее кровь «был впрыснут химикат».

«Российская гражданка Юлия Скрипаль с 4 марта 2018 года незаконно удерживается британскими властями, заблокированы какие-либо ее контакты с нами», — заявил пресс-секретарь посольства. Он добавил, что дипломатов беспокоит состояние здоровья девушки и отсутствие официальных данных о ней. Представитель дипмиссии подчеркнул, что все заявления, которые ранее публично делал официальный Лондон, не могут считаться достоверными.

По словам пресс-секретаря посольства, российские специалисты, имея в распоряжении только доклад экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), не владеют реальной картиной случившегося и не могут самостоятельно проанализировать произошедшее в Солсбери, а также оценить возможную причастность к инциденту спецслужб Великобритании.

«<...> российские специалис​ты задаются все новыми и новыми вопросами. В частности, каким образом в пробе крови одной из потерпевших, отобранной спустя 18 дней после контакта, мог быть обнаружен неразложившийся токсичный химикат, установленный Портон-Дауном? При том, что у другого потерпевшего, получившего более сильное отравление, подобного не наблюдалось», — говорится в заявлении представителя посольства.

По его словам, такая ситуация не характерна для отравляющих веществ нервно-паралитического действия, а также «может косвенно свидетельствовать о том, что с высокой долей вероятности перед отбором проб токсичный химикат, установленный Портон-Дауном, был впрыснут в кровь находящейся в искусственной коме потерпевшей, в связи с чем не успел вступить в биохимическую реакцию».

Собеседник агентства также отметил, что до сих пор нет возможности встретиться с Юлией Скрипаль и ее отцом, экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем, оценить их состояние и понять, действуют ли они самостоятельно или же на них оказывает давление. Все это подтверждает худшие опасения посольства, подчеркнул пресс-секреталь посольства.

«Количество вопросов к британской стороне зашкаливает. На кону стоит репутация британских властей, которые отказываются выполнять свои международные обязательства в соответствии с Венской конвенцией 1963 года», — сказал он.

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