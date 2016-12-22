МИД скептически оценил заявление ОЗХО по «делу Скрипаля»

МИД России скептически относится к заявлению секретариата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) касательно отравляющего вещества BZ и призывает открыть все данные по «делу Скрипаля». Об этом заявила официальный представитель министерства Мария Захарова, сообщает ТАСС.

По ее словам, заявление секретариата ОЗХО «не стыкуется» с теми данными, которые получены в результате анализа доклада организации. «Ситуация с веществом BZ, описанная в заявлении, мягко говоря, спорная», — отметила Захарова. «Нужно остановить эту игру в кошки-мышки и наконец открыть все имеющиеся данные», — подчеркнула она.

Ранее постпред Великобритании в ОЗХО Питер Уилсон заявил на заседании исполнительного совета организации, что ни одна из четырех лабораторий не нашла следов BZ на месте отравления Сергея и Юлии Скрипалей. Позднее эту информацию подтвердил генеральный директор ОЗХО Ахмет Узюмджю.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Скрипалей могли отравить веществом BZ, разработкой которого занимались США и Великобритания. По его словам, ОЗХО при составлении итогового доклада не учла вывод швейцарской лаборатории из города Шпиц, в котором речь идет о соответствии клинической картины отравления Скрипалей симптомам поражения BZ. В швейцарской лаборатории позднее заявили, что выводы экспертов из британской лаборатории Портон-Даун об отравлении Скрипалей нервно-паралитическим веществом «Новичок» «не подлежат сомнению». Британия настаивает, что россиян отравили «Новичком», а к инциденту причастна Россия. В Москве отвергают подобные обвинения.