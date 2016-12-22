Небензя сравнил заседание «по делу Скрипаля» с «Алисой в Зазеркалье»

Российская сторона на заседании Совета Безопасности ООН не услышала от представителей Великобритании «ничего нового» по инциденту с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, а выступления западных дипломатов по этой теме напоминают книгу Льюиса Кэролла «Алиса в Зазеркалье», заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает «РИА Новости».

По его словам, Россия признательна Лондону за организацию обсуждения этого инцидента в Совбезе ООН. «Мы его очень ждали, но, к сожалению, ничего нового сегодня мы так и не услышали. Когда я слушаю некоторых своих коллег, мне кажется, что это уже не «Алиса в стране чудес», это — «Алиса в Зазеркалье», — сказал Небензя.

Российский постпред подчеркнул, что поиск правды западные страны «не интересует, не только в этом вопросе». «Они не слушают и не слышат, по-русски это называется «ты им про Фому, а они — про Ерему», — отметил он.

Также Небензя выразил уверенность в том, что отравление Скрипаля связано с инсценировкой химической атаки в пригороде Дамаска, которая стала предлогом для нанесения Британией, США и Францией авиаудара по Сирии. «Я недаром говорил, что Солсбери и Дума взаимосвязаны. Во-первых, тем, что и то, и другое — провокации. Во-вторых, тем, что и то, и другое связывается с Россией», — сказал постпред. По его словам, история с отравлением Скрипалей — «это нечистоплотная антироссийская провокация, направленная на углубление раскола между Россией и Евросоюзом», которое выгодно Великобритании в преддверии выхода из ЕС.

В завершении своего выступления российский дипломат сделал отсылку к еще одному произведению английской литературы. «Пришло, видимо, время замахнуться на классиков, на Уильяма, понимаете ли, нашего Шекспира, который в пьесе «Генрих VI» сказал: «Всегда в душе преступны подозрения». Ну так потрудитесь вы хотя бы, чтобы свои подозрения завернуть в какую-нибудь красивую упаковку, а то как-то неубедительно получается, даже обидно за вас», — заключил постпред, добавив, что «в этом деле, безусловно, есть «химия» — от слова «химичить». «Да, нахимичили вы здорово. Согласны с вами в одном: никакой безнаказанности. Ответственные за эту провокацию должны понести наказание», — обратился Небензя к британской коллеге.

В ответном слове постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс оценила литературные познания Небензи и заявила, что уже выбрала ему подарок на Рождество. «Когда наступит Рождество, я бы хотела купить своему коллеге, российскому послу, подписку на клуб английской литературы, но так как пока еще не Рождество, позвольте мне ответить литературно. Российская оценка поведения Соединенного Королевства в отношении происходящего в Солсбери и Сирии — это попытка переписать [роман] «1984» Дорджа Оруэлла, дополнив его современными российскими методами», — сказала она.

18 апреля российское посольство в Великобритании заявило, что Лондон, уничтожая важные улики по делу об отравлении Сергея Скрипаля, заметает следы постановочной провокации в отношении России.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены отравленными на улице в Солсбери 4 марта. Великобритания возложила ответственность за произошедшее на Россию. В Москве отрицают все обвинения. Юлия Скрипаль пришла в себя 29 марта, а 10 апреля была выписана из больницы. Сергей Скрипаль вышел из критического состояния 6 апреля.