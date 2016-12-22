Кремль обвинил США в «создании трудностей» для авиасообщения с Россией

Реальных причин для проблем с получением американских виз пилотами из России нет, США «создают трудности», считают в Кремле. Беспокойство тем, что Россия и США могут остаться без регулярного авиасообщения, ранее выразил МИД

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

В Кремле разделяют опасения МИДа по поводу угрозы приостановки авиасообщения с США и считают, что Вашингтон преднамеренно создает трудности с получением виз для российских пилотов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Очевидно, что объективных причин для затруднений с визовой деятельностью у американской стороны здесь нет, потому что сокращения не касались консульских секций», — сказал Песков.

«Это преднамеренное создание трудностей, которое лежит на совести наших коллег. Мы обеспокоены и не хотели бы такого развития событий», — подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Впервые о сложностях с получением виз российскими пилотами МИД заявил еще в декабре 2017 года. 19 апреля внешнеполитическое ведомство предупредило, что Россия и США из-за этого могут вовсе остаться без регулярного авиасообщения.

«Нельзя исключить, что наши страны останутся без авиационного сообщения», — заявили в МИДе​. В ведомстве пояснили, что экипажи авиакомпании «Аэрофлот» сталкиваются с «возрастающими трудностями» при получении американских виз.

В настоящее время только «Аэрофлот» выполняет регулярные рейсы в четыре города США — Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Майами и Вашингтон. Ранее прямые рейсы между США и Россией выполняла американская авиакомпания Delta, однако в начале марта она полностью отказалась от этого маршрута.

В конце марта в знак поддержки решения Великобритании выслать из страны российских дипломатов из-за отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Вашингтон объявил о высылке 60 сотрудников российских диппредставительств в США. Москвы ответила высылкой такого же числа американских дипломатов.

Генеральный консул США в России Лоуренс Тоби объяснил сложности с выдачей виз сокращением персонала дипмиссии США в России. После высылки 755 американских дипломатов в прошлом году график выдачи виз зависит от оставшихся консульских работников, утверждает он. «Например, одна из наших консульских офицеров упала и сломала руку, ей пришлось уехать, чтобы сделать операцию. В результате это сказалось на работе консульского отдела. И такого рода маленькие детали влияют на нашу работу», — рассказал Тоби в своем комментарии для «Независимой газеты».



Однако российский МИД подчеркивает, что в список высланных в этом году дипломатов Москва не включала консульских работников. Не должно было повлиять на сроки выдачи виз и закрытие американского генконсульства в Санкт-Петербурге, поскольку весь его персонал был переведен в Москву, отмечается в заявлении. В рамках прошлогодней высылки 775 американских дипломатов решение о том, сокращать ли персонал консульского отдела, принимал Вашингтон, подчеркивает внешнеполитическое ведомство. «Так что визовой работе ничего не мешает — было бы желание, а его у США явно нет», — настаивает МИД.

В начале апреля «Аэрофлот», комментируя сообщения о возможном прекращении регулярного авиасообщения с США, заявил, что у компании достаточное количество экипажей с открытыми визами США. Однако спустя неделю перевозчик признал, что сложности с получением виз все же есть.