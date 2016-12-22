В «Аэрофлоте» подтвердили трудности с получением виз США

В авиакомпании «Аэрофлот» подтвердили, что у экипажа ее самолетов есть проблемы с получением виз США. Об этом сообщил РБК представитель российского авиаперевозчика.



О том, что у персонала авиакомпании возникали сложности с получением виз МИД России сообщал еще в декабре. Тогда Москва обвинила США в том, что Вашингтон «массово затягивает» выдачу американских виз для сотрудников «Аэрофлота».

В пятницу, 19 апреля, «Независимая газета» опубликовала материал «Пилоты и спортсмены встанут в одну очередь с туристами за визами в США», в котором генеральный консул США Лоуренс Тоби заявил, что планируется выдавать в приоритетном порядке визы только дипломатам и членам миссий при ООН по запросу Министерства иностранных дел. По его словам, причиной такого стало сокращение персонала американской дипломатический миссии в России. Он добавил, что график выдачи виз будет зависеть от оставшихся сотрудников консульств США. «У нас нет намерений препятствовать работе «Аэрофлота», используя визы. И мы так не делаем», — пояснил Тоби. Он отметил, что все зависит от «пропускной способности» американской дипломатической миссии.



В ответ на это в российском Министерстве иностранных дел заявили, что проблемы с выдачей виз в США могут привести к тому, что «Аэрофлот» перестанет летать в Соединенные Штаты. В Москве допустили, что Россия и США могут остаться без авиасообщения, потому что данный перевозчик — единственная российская авиакомпания, которая осуществляет рейсы между этими странами. В МИД допустили, что «Аэрофлот» прекратит полеты в США, потому что ее экипажи «испытывают возрастающие трудности с получением американских виз».



Также в Москве напомнили, что по договору от 1994 года о воздушном сообщении, который был заключен между США и Россией, американская сторона берет на себя ответственность за заблаговременное оформление виз для экипажей российских самолетов, которые летят в Штаты. Также в МИД посетовали, что трудности с получением разрешения на поезду в США испытывали также российские спортсмены. В Москве рассказали, о том, как члены сборной по вольной борьбе, которые должна были принять участие в кубке мира 5-9 апреля в американском городе Айова-Сити, не получили визы. В Министерстве иностранных дел России, назвали такое отношение к российским спортсменам «дискриминационным».



В апреле представитель американского посольства в России Андреа Калан сообщала, что сообщения о том, что сотрудниками «Аэрофлота» отказывают в визах, — это «слухи», которые не имеют никаких оснований. Она отметила, что все граждане России, в том числе и сотрудники этого авиаперевозчика, могут подать заявление на американскую визу в посольства США в любой точке мира, если они не могу записаться на подачу заявления в России.