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МИД не исключил прекращение регулярного авиасообщения с США
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МИД не исключил прекращение регулярного авиасообщения с США
Политика, 20:59
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МИД не исключил прекращение регулярного авиасообщения с США
Россия и США могут остаться без прямого авиасообщения, заявили в российском МИД. Причиной этому могут стать проблемы, которые испытывают экипажи самолетов при получении американских виз
Боинг-767 авиакомпании «Аэрофлот» в Международном аэропорту Лос-Анджелеса. Калифорния, США. (Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости)

Проблемы с выдачей виз США могут привести к тому, что «Аэрофлот» прекратит выполнение рейсов в Соединенные Штаты, предупредили в МИД. В настоящее время только эта авиакомпания выполняет прямые рейсы из Москвы до США.

МИД заявил, что «положение с выдачей американских виз в России крайне удручающее». В ведомстве отметили, что сейчас срок рассмотрения документов на визу достигает 250 дней. Проблемы с получением виз испытывают и экипажи самолетов, выполняющих рейсы между двумя странами.

«Нельзя исключить, что наши страны останутся без авиационного сообщения. «Аэрофлот», который единственный совершает регулярные рейсы между Россией и США, может оказаться вынужден их прекратить, так как экипажи испытывают возрастающие трудности с получением американских виз», — подчеркнули в МИД.

Материал дополняется.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: «Аэрофлот»
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