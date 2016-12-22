МИД не исключил прекращение регулярного авиасообщения с США

Проблемы с выдачей виз США могут привести к тому, что «Аэрофлот» прекратит выполнение рейсов в Соединенные Штаты, предупредили в МИД. В настоящее время только эта авиакомпания выполняет прямые рейсы из Москвы до США.
МИД заявил, что «положение с выдачей американских виз в России крайне удручающее». В ведомстве отметили, что сейчас срок рассмотрения документов на визу достигает 250 дней. Проблемы с получением виз испытывают и экипажи самолетов, выполняющих рейсы между двумя странами.
«Нельзя исключить, что наши страны останутся без авиационного сообщения. «Аэрофлот», который единственный совершает регулярные рейсы между Россией и США, может оказаться вынужден их прекратить, так как экипажи испытывают возрастающие трудности с получением американских виз», — подчеркнули в МИД.
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