Американская авиакомпания Delta решила отказаться от полетов в Москву

Американская авиакомпания Delta отказалась от полетов в Москву. На этом фоне увеличить число рейсов в США решил «Аэрофлот»

Фото: Mike Blake / Reuters

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу Delta Airlines, американская авиакомпания приняла решение не осуществлять рейсы в Москву. В прошлом году она отправляла самолеты в Россию лишь летом, но теперь решила отказаться и от этого варианта.

В Delta принятое решение объяснили результатом анализа маршрутной сети. Там указали, что летать в США россияне смогут в рамках кодшеринговых соглашений с Air France и KLM. Помимо этого в американской компании рассматривают новые возможности сотрудничества с «Аэрофлотом», с которым Delta входит в альянс SkyTeam.

Собеседник РБК в «Аэрофлоте» подтвердил информацию, что Delta не будет летать в Россию. Одновременно российский перевозчик увеличивает число рейсов в США — с начала летнего сезона запустит дополнительный (третий) рейс в Нью-Йорк. Увеличится и частота полетов в Майами. Если летом прошлого года «Аэрофлот» совершал летом три рейса в неделю до Флориды, то в этом году их будет четыре.

В «Аэрофлоте» указали, что уход Delta не скажется на тарифах российского перевозчика. Там указали, что до половины авиаперевозок в США осуществляют европейские и ближневосточные компании.