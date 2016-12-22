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Мнучин заявил о нужном эффекте от санкций против российских олигархов
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Мнучин заявил о нужном эффекте от санкций против российских олигархов
Политика, 04:53
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Мнучин заявил о нужном эффекте от санкций против российских олигархов
В Белом доме считают, что санкции против российских бизнесменов достигли нужного эффекта. Вашингтон может и в будущем прибегнуть к подобным мерам, но не собирается заранее «объявлять об этом на весь мир»
Стивен Мнучин (Фото: Ron Sachs / CNP / Global Look Press)

Санкции против российских бизнесменов произвели эффект, которого и хотели достичь в администрации президента США, заявил глава Минфина Стивен Мнучин в эфире FOX Business.

По его словам, санкции являются очень важным и очень мощным средством для Белого дома. ​«Санкции, которые мы ввели против олигархов и русских политиков имели необходимый эффект», — заметил Мнучин.

Он также рассказал, почему США отказались от введения новых санкций против России на прошлой неделе.

В воскресенье, 14 апреля, постпред США при ООН Никки Хейли заявила о планах ввести новые санкции против России, однако на следующий же день в СМИ появилась информация о том, что президент США Дональд Трамп изменил свое решение.

«В совете национальной безопасности в течение всей прошлой недели проходили встречи по ситуации в Сирии с участием Никки Хейли», — сказал Мнучин, отметив, что после ее слов о санкциях в администрации решили изменить стратегию.

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«Уже введенные санкции были самыми эффективными. Используем ли мы военные меры​, или экономические, мы всегда будем регулировать нашу стратегию в соответствии с вещами, которые возможно происходят за кулисами», — подчеркнул глава Минфина США.

Он отметил, что США не боятся использовать санкции и будут их использовать, но не собираются ​«объявлять об этом на весь мир».

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Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сравнивал американские санкции с «экономическим рейдерством». «Любой экономист может легко увидеть в ряде санкций попытки конкурентов выдавливать российские компании с международных рынков», — говорил Песков.

Больше других от американских санкций пострадала алюминиевая компания UC Rusal, которая оказалась полностью изолирована американской финансовой системы. Этот шаг привел к резкому падению стоимости ценных бумаг компании на международных рынках.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Стивен Мнучин , Минфин США
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