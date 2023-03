NYT узнала о предупреждении США президенту Чада об угрозе «Вагнера»

Вашингтон предупредил власти Чада о помощи ЧВК «Вагнер» местным повстанцам и намерении устранить президента страны, пишут NYT и WSJ. Пригожин назвал информацию изданий безосновательной, российское посольство — дискредитацией

Фото: Uriel Sinai / Getty Images

Власти Соединенных Штатов недавно предупредили президента Чада Махаманта Деби (сын бывшего главы государства Идриса Деби, недавно убитого в бою с повстанцами) о том, что бойцы ЧВК «Вагнер» замышляют убить его и ряд других членов правительства, сообщают The New York Times (NYT) и The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Как пишет NYT, подразделения ЧВК «Вагнер» в Центрально-Африканской республике (ЦАР), граничащей с Чадом на юге, поддерживают чадских повстанцев. «В то же время Москва обхаживает сторонников в правящей элите Чада, включая членов кабинета министров и сводного брата президента», — говорится в статье.

Газета утверждает, что бывший глава государственной энергетической компании Чада и сводный брат нынешнего президента Сеид Деби в прошлом году трижды посещал Москву и по крайней мере один раз встречался с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.

WSJ отмечает, что помимо нефти Чад обладает большими запасами полезных ископаемых, в том числе золотом.

Фото: сервис Google map

В российском посольстве в Чаде ранее отмечали, что любая информация о поддержке Россией чадских повстанцев — это «кампания по дискредитации ЧВК «Вагнер» в глазах африканских правительств» и попытка подорвать диалог между Москва и Нджаменой. Пригожин в комментарии для WSJ назвал данные о поддержке повстанцев безосновательными.

Сложившуюся в Африке ситуацию NYT сравнивает с противостоянием Москвы и Вашингтона на Украине, отмечая при этом, что за последние пять лет сразу несколько африканских государств выпало из орбиты Запада и попало под влияние России.

Среди африканских государств, где работают российские ЧВК, NYT называет Судан, Буркина-Фасо, Мали и ЦАР. По оценке издания, всего в Африке находится от 3,5 тыс. до 4,5 тыс. российских бойцов ЧВК и, несмотря на активные боевые действия на Украине, их число только увеличивается.

Чад, который по площади больше, чем Великобритания, Франция и Германия вместе взятые, на протяжении десятилетий был ключевым союзником Запада на континенте. С 1980-х США активно поддерживали лидеров страны в противостоянии с советским влиянием, включая Хиссена Хабре, который позже был осужден за военные преступления. В 2000-х в регионе закрепилась Франция, союз с которой поддерживал предыдущий президент Идрис Деби, напоминает газета.

В конце минувшего января Министерство финансов США признало ЧВК «Вагнер» транснациональной криминальной организацией. В Вашингтоне обвинили ее в участии не только в спецоперации на Украине, но и в военных действиях в других государствах. Пригожин после этого заявил, что теперь «наконец-то ЧВК «Вагнер» и американцы — коллеги». «Наши взаимоотношения отныне можно называть «разборка преступных кланов», — сказал бизнесмен.