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МИД не исключил провокации Запада по свержению властей в странах Африки

Замглавы МИД Богданов: Запад может спровоцировать свержение властей в ряде стран Африки
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Западные страны могут спровоцировать свержение власти в африканских странах с помощью вооруженных группировок. Об этом в интервью ТАСС заявил замглавы МИДа Михаил Богданов.

«С учетом поведения Вашингтона и так называемого коллективного Запада в отношении суверенных государств опасность подстрекательства западными государствами различных вооруженных группировок с целью свержения действующих властей очень высока», — сказал Богданов.

Он добавил, что французское руководство на протяжении долгого времени делает «все возможное», чтобы устранить «неугодное» переходное правительство Мали. Замминистра напомнил, что в мае 2022 года власти африканской страны заявили о попытке госпереворота, «совершенной группой военных среднего звена «при поддержке одного из западных государств» — Богданов подозревает в этом участие Франции.

Также Богданов обратил внимание на линию Франции в отношении Центрально-Африканской Республики (ЦАР), где, по его словам, Париж теряет политическое влияние и сворачивает присутствие, при этом останавливая программы оказания стране финансово-экономической поддержки. «Французы блокируют ввоз в ЦАР различных видов топлива, что негативно сказывается на социально-экономическом положении этой страны», — заявил замминистра.

В 2020 году в Мали произошел госпереворот, устроенный военной хунтой. На этом фоне отношения между Францией и Мали ухудшились, в результате чего Париж в феврале 2022 года объявил о выводе своих войск из страны. Бамако — столица Мали — разорвало с ним оборонное соглашение.

Страны Евросоюза, в том числе и Франция, неоднократно заявляли, что после ухода французских войск из Мали в африканское государство прибыли наемники ЧВК «Вагнер», которые помогают местному правительству. Власти Мали это отрицают, говоря, что в стране находятся только российские инструкторы и их задача — усилить национальную оборону.

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В январе 2022 года верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель говорил, что ЧВК «Вагнер» контролирует все ключевые вопросы в сфере безопасности в ЦАР. Он также упомянул бойцов компании в контексте переворота в Мали, где, по его словам, члены ЧВК уже обосновались.

Теги
Центральноафриканская Республика Франция Михаил Богданов МИД Запад
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