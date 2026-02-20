 Перейти к основному контенту
Переговоры России и Украины⁠,
0

Кремль заявил об отсутствии завышенных ожиданий от переговоров

Песков: завышенных ожиданий от переговоров нет
Сюжет
Переговоры России и Украины
Сюжет
Война санкций
Москва не имеет завышенных ожиданий в контексте переговоров, это длительный процесс, заявил Песков. Продление Трампом санкций в отношении России на этом фоне он назвал автоматическим решением
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

В Москве не было завышенных ожиданий в контексте переговорного процесса с США и Украиной, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Накануне президент США Дональд Трамп продлил санкции против России на год. Журналисты спросили у Пескова, был ли в Кремле расчет на другой исход на фоне продолжающихся переговоров.

«Переговорный процесс, как мы говорили неоднократно, сложный, и он растянутый по времени. Потому, конечно, никаких завышенных ожиданий на этот счет у нас не было. Решение достаточно автоматическое, это продление», — ответил он.

Что касается ситуации по результатам переговорного процесса, «будем смотреть по результатам тех разговоров, которые будут финализироваться», добавил Песков.

Премьер Италии увидела важный прогресс в переговорах по Украине
Политика
Джорджа Мелони

17-18 февраля в Женеве прошли трехсторонние переговоры об урегулировании конфликта на Украине. Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский заявил, что переговоры были тяжелыми, но деловыми. Также он анонсировал новый раунд «в ближайшее время».

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он также пройдет в Швейцарии. В Кремле это пока не подтвердили. Песков обещал объявить о месте проведения следующих встреч, «когда будет достигнуто понимание».

Украинский лидер счел результат раунда в Женеве «недостаточным». При этом он утверждал, что переговоры по военному направлению были конструктивными, в частности, практически достигнута договоренность о мониторинге прекращения огня с участием США.

В Белом доме сообщили, что на женевских переговорах стороны добились «значительного прогресса». При этом журналист Axios Барак Равид написал о «тупике» из-за позиции, представленной российской делегацией.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
При участии
Полина Химшиашвили
Дмитрий Песков переговоры санкции Дональд Трамп
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
