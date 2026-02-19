 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Мирный план по Украине⁠,
0

Стало известно, где состоится новый раунд переговоров по Украине

Новый раунд переговоров по Украине пройдет в Швейцарии
Сюжет
Мирный план по Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча состоится в Швейцарии. Это подтвердил источник «РИА Новости». В Кремле 18 февраля говорили, что место проведения нового раунда переговоров еще не определено
Виды Женевы
Виды Женевы (Фото: Sven Hansche / Shutterstock )

Следующий раунд переговоров по урегулированию конфликта пройдет в Швейцарии. Об этом в интервью проекту Piers Morgan Uncensored заявил президент Украины Владимир Зеленский. Эту информацию подтвердил источник «РИА Новости», уточнив, что речь идет о Женеве.

«Следующая встреча также будет в Швейцарии. Это та информация, которой я располагаю на сегодня», — сказал Зеленский.

«Планируют возвращаться [в Женеву]», — сообщил собеседник агентства.

Насколько Женева продвинула мирный процесс и что там делали европейцы
Политика
Михаил Галузин и Владимир Мединский

Трехсторонние переговоры по урегулированию между Россией, Украиной и США прошли 17–18 февраля в Женеве. Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский, назвал переговоры тяжелыми, но деловыми. Он анонсировал новый раунд в ближайшее время.

Источник РБК в переговорной группе сообщал, что незадолго до отъезда российской делегации в аэропорт прошли закрытые двухчасовые переговоры с участием Мединского. В разговоре с «РИА Новости» помощник президента уточнил, что говорил с украинской стороной.

18 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что участники трехсторонних переговоров по Украине еще не договорились о месте проведения новой встречи. Оценку переговорам в Женеве Кремль давать не стал. По словам Пескова, говорить об этом пока рано.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт ранее сообщила, что в ходе встречи представителей России, Украины и США в Швейцарии был достигнут значительный прогресс. Москва и Киев, продолжила она, договорились продолжать совместную работу над мирным соглашением.

Издание «РБК-Украина» со ссылкой на источник писало, что военная переговорная подгруппа на саммите в Женеве была «близка к финишу», в то время как политическая «пока стоит на месте». Собеседник журналистов уточнил, что решения политической подгруппы зависят от результатов, наработанных военной.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уиткофф рассказал об итогах первого дня переговоров Москвы и Киева

Швеция назвала Россию главной угрозой

Акционеры крупнейшего логистического оператора запустят «русскую рулетку»

Экзарх объяснил резкий рост числа приходов РПЦ в Африке

Глава А1 предсказал возвращение западного бизнеса в Россию через 3–5 лет

NYT рассказала о прозвище «Уиткофф и Зятькофф» для переговорщиков США
Авторы
Теги
Персоны
Романов Илья
Переговоры Россия Украина США Женева
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 февраля
EUR ЦБ: 90,27 (-0,6) Инвестиции, 18 фев, 17:47 Курс доллара на 19 февраля
USD ЦБ: 76,15 (-0,59) Инвестиции, 18 фев, 17:47
Следствие потребовало арестовать министра культуры Башкирии Шафикову Общество, 11:36
Spiegel узнал, что ЦРУ поддержало взрыв Nord Stream, а потом передумало Политика, 11:32
Пробки в Москве достигли восьми баллов на фоне сильного снегопада Общество, 11:30
В Москве в 2025 году зарегистрировано 3,3 млн кв. м в домах по реновации Недвижимость, 11:22
Reuters узнал о скепсисе разведок Европы по миру на Украине в этом году Политика, 11:20
Кто из мировых лидеров оказывался под следствием и почему Политика, 11:15 
В ЦБ заявили, что рынок пока не проявил интереса к приватизации НСПК Экономика, 11:14
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Пять месяцев без дна. Почему биткоин не восстановился от обвала в октябре Крипто, 11:12
Стало известно, где состоится новый раунд переговоров по Украине Политика, 11:10
Минобрнауки сообщило об увеличении в России числа студентов из Прибалтики Политика, 11:09
Основатель Zenden сообщил о претензиях ФНС на ₽29 млрд
РАДИО
 Бизнес, 11:09
Что известно об ограничении работы Telegram в России Технологии и медиа, 11:08
Голикова возглавит комиссию по вопросам национальной политики Политика, 11:06
«МТС Линк» — о современных решениях для корпоративных коммуникаций Отрасли, 11:03