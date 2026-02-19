Стало известно, где состоится новый раунд переговоров по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча состоится в Швейцарии. Это подтвердил источник «РИА Новости». В Кремле 18 февраля говорили, что место проведения нового раунда переговоров еще не определено

Виды Женевы (Фото: Sven Hansche / Shutterstock )

Следующий раунд переговоров по урегулированию конфликта пройдет в Швейцарии. Об этом в интервью проекту Piers Morgan Uncensored заявил президент Украины Владимир Зеленский. Эту информацию подтвердил источник «РИА Новости», уточнив, что речь идет о Женеве.

«Следующая встреча также будет в Швейцарии. Это та информация, которой я располагаю на сегодня», — сказал Зеленский.

«Планируют возвращаться [в Женеву]», — сообщил собеседник агентства.

Трехсторонние переговоры по урегулированию между Россией, Украиной и США прошли 17–18 февраля в Женеве. Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский, назвал переговоры тяжелыми, но деловыми. Он анонсировал новый раунд в ближайшее время.

Источник РБК в переговорной группе сообщал, что незадолго до отъезда российской делегации в аэропорт прошли закрытые двухчасовые переговоры с участием Мединского. В разговоре с «РИА Новости» помощник президента уточнил, что говорил с украинской стороной.

18 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что участники трехсторонних переговоров по Украине еще не договорились о месте проведения новой встречи. Оценку переговорам в Женеве Кремль давать не стал. По словам Пескова, говорить об этом пока рано.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт ранее сообщила, что в ходе встречи представителей России, Украины и США в Швейцарии был достигнут значительный прогресс. Москва и Киев, продолжила она, договорились продолжать совместную работу над мирным соглашением.

Издание «РБК-Украина» со ссылкой на источник писало, что военная переговорная подгруппа на саммите в Женеве была «близка к финишу», в то время как политическая «пока стоит на месте». Собеседник журналистов уточнил, что решения политической подгруппы зависят от результатов, наработанных военной.