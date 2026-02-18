Журналист Axios сообщил о «тупике» на переговорах в Женеве
Переговоры в политической группе в ходе трехсторонней встречи в Женеве «зашли в тупик», сообщил журналист Axios Барак Равид в Х со ссылкой на два источника.
Собеседники утверждают, что причиной стали позиции, представленные со стороны российской делегации.
17 февраля в Женеве завершился первый день переговоров России, Украины и США, они продлились шесть часов и продолжатся завтра, 18 февраля. Как рассказал РБК источник в переговорной группе, этот день был очень напряженным. Обсуждения велись в формате российско-американских, российско-украинских и российско-американско-украинских переговоров. Кремль анонсировал более широкий круг тем, чем в ходе предыдущих раундов в Абу-Даби, включая территориальный вопрос.
За ходом трехсторонней встречи наблюдали представители Великобритании, Франции, Германии и Италии. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков исключал участие европейцев в переговорах. Источник «РБК-Украина» объяснил присутствие представителей четырех европейских стран в отеле, где проходила встреча, просьбой украинского лидера Владимира Зеленского.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Патрушев заявил о готовности ВМФ к прорыву морской блокады Запада
Россия направила ноту в ОЗХО из-за обвинения в отравлении Навального
В Британии решили ускорить создание альтернативы Visa из-за Трампа
Глава МИД Эстонии сообщил о работе над изъятием российских активов
В школьную программу добавят «служение»
Трамп призвал Украину стать более сговорчивой