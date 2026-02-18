 Перейти к основному контенту
Переговоры России и Украины⁠,
0

Журналист Axios сообщил о «тупике» на переговорах в Женеве

Сюжет
Переговоры России и Украины
Переговоры в политической группе «зашли в тупик» из-за позиций, представленных со стороны российской делегации. Кремль анонсировал более широкий круг тем, чем на предыдущих встречах в Абу-Даби, включая территориальный вопрос

Переговоры в политической группе в ходе трехсторонней встречи в Женеве «зашли в тупик», сообщил журналист Axios Барак Равид в Х со ссылкой на два источника.

Собеседники утверждают, что причиной стали позиции, представленные со стороны российской делегации.

Зеленский раскрыл, что ему сказал Уиткофф перед переговорами с Россией
Политика
Владимир Зеленский

17 февраля в Женеве завершился первый день переговоров России, Украины и США, они продлились шесть часов и продолжатся завтра, 18 февраля. Как рассказал РБК источник в переговорной группе, этот день был очень напряженным. Обсуждения велись в формате российско-американских, российско-украинских и российско-американско-украинских переговоров. Кремль анонсировал более широкий круг тем, чем в ходе предыдущих раундов в Абу-Даби, включая территориальный вопрос.

За ходом трехсторонней встречи наблюдали представители Великобритании, Франции, Германии и Италии. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков исключал участие европейцев в переговорах. Источник «РБК-Украина» объяснил присутствие представителей четырех европейских стран в отеле, где проходила встреча, просьбой украинского лидера Владимира Зеленского.

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, помощник президента РФ Владимир Мединский, начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков (слева направо) во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве.
(Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)
Зять президента США Джаред Кушнер, специальный посланник президента США Стивен Уиткофф, глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис (слева направо) во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве.
(Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)
Первый заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Сергей Кислица, глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров, руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия (слева направо) во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве.
(Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)
Первые кадры с консультаций
(Фото: rian_ru / Telegram)
Фото: umerov_rustem / Telegram

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Женева мирные переговоры Россия Украина США
