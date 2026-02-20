Премьер Италии увидела важный прогресс в переговорах по Украине

До решения территориального вопроса еще далеко, считает Мелони. Президент Путин ранее называл условием мира вывод ВСУ из четырех регионов

Джорджа Мелони (Фото: Win McNamee / Getty Images)

В мирных переговорах по Украине есть прогресс, однако главный вопрос — территориальный — до сих пор не решен. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони в интервью Sky Tg24.

«Я вижу важные шаги вперед в документах, которые мы сейчас прорабатываем. Проделана очень хорошая работа по теме гарантий безопасности для Киева, которые, как вам известно, исходят из итальянского предложения разработать их по модели статьи 5 договора Североатлантического договора», — сказала Мелони.

Политик добавила, что есть план мира, многие вопросы в рамках которого были решены «на бумаге». При этом от решения территориального вопроса стороны «очень далеки». По мнению Мелони, Россия выдвигает требования, которые «являются абсолютно необоснованными».

17-18 февраля в Женеве прошли трехсторонние переговоры России, Украины и США. Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский, назвал их тяжелыми, но деловыми. Позднее замглавы МИД Михаил Галузин, который входит в российскую переговорную группу, сказал, что в Женеве стороны обсуждали весь спектр вопросов повестки в контексте поиска политико-дипломатического урегулирования.

В Белом доме, комментируя переговоры в Швейцарии, заявили о достижении «значительного прогресса». Президент Украины Владимир Зеленский счел результат встречи недостаточным. Также он отмечал, что переговоры по военному направлению были «конструктивными». Россия и Украина обсудили мониторинг прекращения огня с участием США, добавил он.

Россия настаивает на завершении конфликта через устранение его «первопричин» и неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию. Условием мира президент Владимир Путин называл вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Все четыре региона вошли в состав России по итогам референдумов 2022 года.

Владимир Зеленский говорил, что Украина «ни при каких обстоятельствах» не откажется от претензий на территории. Он настаивает, что на компромисс должны пойти все стороны мирных переговоров, включая США.